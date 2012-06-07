На деньги от продаж бестселлера «Несвятые святые» возведут храм

Наместник Сретенского монастыря, архимандрит Тихон (Шевкунов) выразил желание потратить деньги от продаж своей книги «Несвятые святые» на строительство храма во имя Новомучеников и исповедников Российских на крови, сообщает «Интерфакс-Религия».

Напомним, что тираж книги отца Тихона уже превысил один миллион экземпляров, а сумма выручки составляет 120 миллионов рублей. Эти деньги, как предполагается, будут употреблены на постройку храмового комплекса на территории Сретенского монастыря. Помимо самого храма, освящение которого намечено на 2017 год, в нижней части здания будет помещаться музей Новомучеников.

В интервью информационному агентству архимандрит Тихон выразил уверенность в правильности выбранного решения, а также отметил важность того факта, что храм будет освящен именно в честь Новомучеников, кровь которых была пролита на Московской земле.

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