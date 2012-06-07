Утерянное отцовство

Свои размышления о понятии «отцовство» и его потере современным обществом я думал начать, как и подобает священнику, с библейской цитаты на соответствующую тему. Однако сошлюсь на припасенные цитаты потом, а начну с более понятного современному читателю (и, к сожалению, более авторитетного) источника – интернет-поисковика.

Итак, Яндекс при наборе слова «материнство» выдает 10 миллионов ссылок-ответов, если же набрать термин «отцовство», то результат будет всего в 2 миллиона. Нет, проблема не в том, что вторая цифра в пять раз меньше. Проблема в том, что 95% найденных ссылок под «отцовством» подразумевает определенный ДНК-тест. Я этот пример привожу не случайно – в сознании нашего общества роль отца сведена до минимума. Он – отец – детородитель и, в лучшем случае, добытчик для семьи. И если общество интересует проблема отцовства, то только в контексте биологической идентичности.

Отец Небесный и «отцы» земные

Такая ситуация не случайна и, в принципе, не нова, она обусловлена испорченным в грехопадении человеческим сознанием. Человек, если и признавал бытие Бога, то перестал видеть в Нем Отца. А отсюда потеря истинного понятия об отцовстве. Митрополит Амфилохий (Радович) в своей книге «Человек – носитель вечной жизни» напоминает нам, почему в центре новозаветного благовествования звучит тема взаимоотношений Небесного Отца и Сына: «Богочеловек Христос открывает людям Отца Своего и Отца нашего, раскрывает отношения Отца и Сына как давно забытые отношения Бога и человека и человека с человеком. Поэтому Церковь Богочеловека, Церковь Сына Единородного есть Церковь и Отца нашего, и Церковь святых отцов».

Адам и Ева в своей измене Отцу Небесному, в своем стремлении к самообожествлению и власти над миром толкнули своих потомков на путь безбожия, безотцовщины и тиранического авторитета. «Христос, Новый Адам, – продолжает владыка Амфилохий, – целованием Креста исполнил волю Отца Своего, стал Родителем и Возродителем, Воспитателем нового человечества, собранного и собираемого в единстве Отеческой «рожденной, несотворенной» Жизни и Любви, то есть собираемого в Отце через Сына Духом Святым. По Его примеру поступали и пророки, и апостолы, и святые, понимавшие авторитет, власть, отцовство, руководство, воспитание человека не как насилие и тиранию, но как крестную и воскрешающую любовь к нему – любовь, которая не превозносится... не ищет своего (1 Кор. 13, 4–5), но распинается и сораспинается Христовым распятием». Таким образом, в основе отцовства лежит жертвенная любовь. Христос призывает нас любить друг друга, и этот призыв наиболее актуален в наших собственных семьях.

Духовные аспекты отцовства

Говоря о качествах необходимых отцу в отношении семьи, приведу слова святителя Феофана Затворника о духовных аспектах отцовства. Святитель напоминает отцу, что он – глава в доме и должен, прежде всего, внимать духовным делам. «Главное здесь – вера и благочестие. Семейство – церковь. Он – глава сей церкви. Пусть же блюдет чистоту ее. Способ и часы домашней молитвы на нем: определи их и поддерживай. Способы просвещения семейства в вере на нем; религиозная жизнь каждого на нем: вразуми, укрепи, остепени. Наконец, на нем лежит обязанность хранить семейные обычаи общие и свои частные, и в последнем случае особенно дух и нравы предков держать в семействе и память об них передавать из рода в род».

Чтобы отцу проявить свое лидерство в семье, нет необходимости повышать голос и говорить исключительно повелительным тоном. Отцу необходимо начать с того, что он возьмет на себя ответственность за свою собственную духовную жизнь. Именно то, как он будет молиться, посещать храм, проявлять добродетель в семье – будет свидетельствовать о его подлинном лидерстве, которое основано на прочных отношениях с Богом.

На одной лекции известного психолога по семейной проблематике задали вопрос, как лучше отцу проявить свою любовь к детям. Лектор дал неожиданно универсальный ответ: «Самый лучший способ для отца любить своих детей – любить их мать». Женщина, вступая в брак, подсознательно ищет в муже отцовское отношение, поддержку. Поэтому мужчины, прежде чем жениться, задайте себе вопрос, готовы ли вы стать еще и отцом для девушки, которую вы любите.

С одной стороны, не совсем нормально, когда женщина, недополучившая отцовской любви и внимания, ставит в своих чаяниях между мужем и отцом знак равенства. А с другой стороны, настоящий мужчина именно тогда достойно проявит свою готовность быть отцом, если будет по-отечески относиться к супруге. И это отношение будет проявляться, прежде всего, в ответственности за того, кого ты любишь.

Таким образом, обозначилась еще одна архиважная и определяющая черта отцовства – ответственность.

Мужчина, который не берет на себя ответственности за жену, не сможет быть ответственным (читай «добрым») отцом. Отцовство начинается с готовности брать на себя ответственность за жену, за детей – за семью.

«Мужья, любите своих жен, – повелевает апостол Павел, – и не будьте к ним суровы» (Кол. 3,19). И продолжает: «Так должны любить мужья своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя, таким образом, каждый из вас да любит свою жену, как самого себя» (Еф. 5. 28, 33).

В ответственной любви заложена огромная сила. Такая любовь супруга из жены поверхностной, беспечной способна вырастить супругу глубокую, преданную, кроткую, ревностную и заботливую.

В наше время, когда все, мягко говоря, перевернулось с ног на голову, обязанности мужа чаще всего несет жена. В такой ситуации рахитный душою муж не может проявить ни любовь, ни заботу, ни ответственность не только о жене, но и о детях. Расслабленный и жалкий, он капризен и неуравновешен, легко впадает в обиды, истерики, становится упрямым, раздраженным, досадливым. Так проявляется его малодушие, а от малодушия – пьянство, курение и, нередко, прелюбодеяние.

И, тем не менее, Священное Писание говорит нам о том, что муж должен быть главой жене, т.е. иметь такую силу любви и заботы о ней, такую способность поддержать в ней и дух, и силы души, что все в ней будет направляться на добро, и никто более и полнее не способен этого сделать, кроме любящего мужа.

Ответственный и любящий муж будет считать благословением Божиим рождение детей супругой. Уже само известие о будущем ребенке дает ему новый стимул для еще большей заботы о жене и неиссякаемый источник радости осознания будущего отцовства.

Современные ученые мужи почти в один голос утверждают о большой пользе присутствия отца при рождении ребенка. Наверное, триединое (рождаемого, роженицы и родителя) сопереживание и сострадание действительно преображают душу отца и накладывают на его дальнейшее отношение к ребенку положительный отпечаток. Да вот только для самолюбивого и эгоистичного, безответственного и малодушного мужчины (это слово в данном случае хочется взять в кавычки) появление на свет собственного ребенка уже с первых минут будет восприниматься отрицательно. Ведь теперь на его безраздельное владение вниманием и заботой супруги появился конкурент...

Нередко женщины, чтобы угодить инфантильному с потребительскими установками в отношении супруги мужу, отводят ему роль «старшенького ребенка» в семье. Дико! Тот, от кого ожидается поведение «главы», «защиты» и «опоры», сам ведет себя как беспомощный ребенок.

Вот вам и безотцовщина в самой уродливой форме – папа как бы есть, но влияние его на семейный климат такое, что если бы он достойно погиб в бою – пользы было бы значительно больше. Тогда дети хоть могли бы гордиться своим отцом и подражать его мужеству.

Стать отцом раз и навсегда!

Я не берусь глубоко анализировать причины активного распространения в наше время такого негативного типа «отцовства», однако на двух, как мне кажется, немаловажных моментах остановлюсь.

В современных семьях все чаще ребенок рождается и воспитывается один. Нередко он, к тому же, еще и поздний ребенок. Убедить такое чадо, что в жизни есть другие оси, кроме его собственной, вокруг которых вращается жизнь – пустое занятие. Если такой ребенок и станет когда-то папой, то только на одном условии – среди собственных детей он должен остаться «старшеньким».

Другая проблема современности – в нашей школе. Здесь не нашлось места мужчинам (пусть не обижаются на меня преданные своему делу женщины-учительницы). Откуда современный мальчишка будет «списывать» свой образ поведения в тех или иных ситуациях, если он целые дни проводит в школе, а взрослого мужчину видит только в лице папы, да и то по выходным и перед телевизором.

Но при всем при этом у нас немало хороших отцов и тех, кто к этому искренне стремится. Психологи сравнивают отцовство с забегом на длинную дистанцию. Спокойствие, уравновешенность, выдержка, спокойное дыхание и крепкое сердце здесь, ой, как сгодятся. Стать отцом необходимо раз и навсегда. Для успешного достижения финиша необходимо помнить еще о трех немаловажных вещах.

Во-первых, отцу необходимо брать активное участие в повседневной жизни ребенка. Нельзя быть «папой на выходных». Дети должны каждый день чувствовать, что любящий отец несет ответственность за их дела, слова и мысли. Дети должны убедиться, что любить и при этом оставаться в стороне от того, кого ты любишь, невозможно.

Во-вторых – постоянство. Ребенку очень важно осознавать, что папа не подведет и что на него всегда можно положиться. Неуравновешенный, вспыльчивый отец – тягостное испытание для ребенка – ведь неизвестно, в каком расположении духа он соизволит пребывать на этот раз.

И, наконец – осведомленность. Дети не должны сомневаться, что папа «в курсе...». Отцу необходимо заботиться о потребностях, слабостях, талантах ребенка, интересоваться его внутренним миром: переживаниями, планами, общением с друзьями и т.д., но при этом дать возможность ребенку иметь собственную территорию свободы и ответственности.

Памятка отцам

Отец земной должен иметь живую и действенную связь с Отцом Небесным.

Настоящий отец должен постоянно заботиться о своем внутреннем духовном совершенствовании.

Хороший отец начинается с любящего и жертвенного мужа.

Отцовство и ответственность должны стать синонимами.

Отец должен быть в детях, чтобы дети были в отца...

Материал предоставлен редакцией журнала «Самарянка»