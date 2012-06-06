Патриарх Кирилл сменил главу своей пресс-службы

Новым руководителем пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен диакон Александр Волков, сообщает сайт Московского патриархата.

Волков ранее занимал пост замглавы патриаршей пресс-службы. Распоряжение о его назначении патриарх подписал 5 июня 2012 года.

Прежний глава пресс-службы патриарха протоиерей Владимир Вигилянский теперь будет исполнять обязанности настоятеля храма Василия Великого при одноименной православной гимназии.

"Протоиерей Владимир Вигилянский ранее был назначен настоятелем строящегося храма Василия Великого в деревне Зайцево Московской области и духовником гимназии святителя Василия Великого, в связи с чем он был освобожден от должности руководителя пресс-службы", - говорится в сообщении.