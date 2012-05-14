Из-за ошибок родителей мучаются дети

Наставления старца Паисия Святогорца супругам и родителям

— Геронда, одна мать спросила нас, что ей делать. Её дочь хулит Пресвятую Богородицу.

— Пусть она разберётся, с чего начинается зло. Иногда в подобных случаях виноваты родители. Ведя себя нехорошо, сами родители вредят своим детям, и те начинают разговаривать с бесстыдством. Потом они начинают принимать бесовское воздействие и [на попытки их урезонить] реагируют просто отвратительно. В других случаях родители считают, что они могут насильственным путём сделать своих детей лучше. Подмешивается эгоизм, и родители начинают разговаривать с детьми в раздражении и гневе, тогда как они всегда должны вести себя с ними по-доброму.

Сегодня одна женщина довела меня до белого каления! У нее один ребёнок, и она его без жалости бьёт. От страха несчастный малыш дрожит, не может говорить, находится в состоянии нервного истощения. «В нём бес», — утверждает эта женщина и оставляет своё дитя голодным — якобы для того, чтобы бес ушел. «Я не даю ему есть, — объяснила она, — чтобы он освободился от нечистого духа». — «Слушай, — говорю, — да у тебя голова на плечах есть? Дай ребёнку поесть. И постарайся, чтобы вышли нечистые духи, которые сидят в тебе самой. Это ты стала причиной того, что твой ребёнок так изуродован. В ребёнке нет беса: он дрожит, потому что боится тебя, потому что ты его бьёшь! Причащаешь-то ты его регулярно?» — «Нет», — отвечает. Ну как тут быть? Попробуй с такой договорись!

— Геронда, может быть, она говорит, что в ребёнке бес, потому что дитя иногда сквернословит и богохульствует?

— «Сквернословит и богохульствует»! Да когда эта мамаша своим насилием чуть не душит его, то он и сам не понимает, что делает. Как жаль этого несчастного! Его мать одержима нечистым духом, а не он.

Как бы то ни было, в день Страшного Суда мы увидим удивительные вещи! В годы идолопоклонства матери сжигали своих детей перед статуей Молоха, чтобы таким образом принять участие в славословии «бога»! Если бы эти женщины знали Истинного Бога, то какие жертвы они бы Ему приносили! В день Страшного Суда эти женщины будут иметь смягчающие вину обстоятельства — потому что они были увлечены злом. Однако какие смягчающие обстоятельства будут иметь нынешние матери с безразличием, равнодушием относящиеся к собственным детям? Бог скажет им: «Вы знали Истинного Бога, вы были крещены Святым Крещением. Вы столько услышали, вы столько узнали. Сам Бог распялся, чтобы вас спасти. Но что сделали вы сами? Вам было лень отвести ваших детей в Церковь, чтобы их причастить! Идолопоклонницы думали, что Молох — это истинный бог, и приносили ему в жертву даже собственных детей. А что сделали вы?»

За родительские ошибки расплачиваются дети! Некоторые родители разрушают своих детей. Но Бог не несправедлив. Он питает великую и особенную любовь к тем детям, которые в мире сем претерпели несправедливость — от родителей или от кого-то ещё. Если причиной того, что ребёнок идет по кривой дорожке, становятся его родители, то Бог не оставляет такого ребёнка, потому что тот имеет право на Божественную помощь. Бог устроит всё так, чтобы ему помочь. И вот мы видим, как некоторые юноши — да и не только юноши, но и пожилые люди — в какой-то момент резко поворачивают к добру. Я помню такой случай. В семье было двое детей. Отец, мать и дочь были равнодушными к вере и Церкви. Сын сначала спутался с какой-то марксистской организацией. Там ему пришлось не по душе, и он прибился к индуизму. Там ему тоже не понравилось, и тогда он приехал на Святую Гору. Он часто приходил ко мне в каливу, посещал и другие кельи. Его родители все это время повторяли: «Христе мой! Пресвятая моя Богородица! Сохраните нашего ребёнка». Юноша оказался не пригоден для монашества. Прожив какое-то время на Афоне, придя в себя и духовно укрепившись, он вернулся домой и духовно помог родителям. Сейчас я вижу, как его отец приезжает на всенощные бдения в числе самых первых. В своем приходском храме он читает предначинательный псалом, дома читает вечерню, повечерие, поёт молебный канон. Как Бог расставил все по своим местам! Диавол хотел сделать зло, но Бог, сглаживая это зло то с той, то с другой стороны, вывел этих людей на верную дорогу.

— А дочка, Геронда?

— И она потихоньку выходит на правильный путь. Бог даёт для этого благоприятные возможности.

— Геронда, некоторые родители, начинающие жить духовной жизнью в немолодом возрасте, переживают из-за того, что они не дали христианского воспитания своим детям, когда те были маленькими.

— Если, имея искреннее покаяние, они попросят Бога помочь их детям, то Бог сделает для них то, что Он может. Он бросит детям спасательный круг, чтобы те спаслись среди обуревающего их шторма. Даже если не окажется человека, способного помочь этим несчастным, Бог может устроить так, что им поможет что-то увиденное ими, и они вывернут на правильную дорогу. Знайте: родители, о которых идет речь, были по-доброму расположены, но в детстве они не получили помощи у себя в семье и поэтому сейчас имеют право на помощь Божественную.

— Геронда, иногда бывает, что дети, живя духовной жизнью, сталкиваются со множеством затруднений из-за родителей, которые равнодушны к вопросам веры.

— Об этих детях Бог заботится больше, чем о детях других — о тех, чьи родители живут духовно. Бог заботится о них так же, как Он заботится о сиротах.

Отрывок из книги: Блаженной памяти Старец Паисий Святогорец «Слова. Том IV Семейная жизнь». Монастырь Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, Суроти, Салоники, Греция. Издательский дом «Святая Гора», 2005 г.