В Крыму пройдет фестиваль православных журналов «Семейные чтения»

Второй всеукраинский фестиваль православных журналов «Семейные чтения» состоится 20 мая в Севастополе. Накануне курортного сезона Крыму представят лучшие издания Украины и людей, которые их создают.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, фестиваль «Семейные чтения» стал новым миссионерским проектом, созданным с целью популяризации православных изданий среди церковной и светской общественности Украины. Проект осуществляется под руководством епископа Обуховского Ионы (Черепанова), главы Синодального отдела по делам молодежи УПЦ, и при консультативной поддержке Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

В Севастополе «Семейные чтения» будут проводиться по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и при активной поддержке Севастопольского благочиния.

Просто и ясно

Учредителями фестиваля выступили православный журнал для молодежи «Отрок.ua» и православный семейный журнал «Фамилия». Идея проекта очевидна и проста: представить в регионах ведущие украинские православные журналы во всем их многообразии и полноте. Участниками фестиваля могут стать издания, тематика которых направлена на популяризацию семейных ценностей и укрепление статуса традиционной семьи в обществе, а также включенные Координационным советом Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ в перечень СМИ, рекомендованных к распространению в храмах и монастырях УПЦ.

Первый фестиваль православных журналов, прошедший в феврале нынешнего года в Виннице, показал – проект интересен всем: издателям, авторам, и, конечно же, читателям. Причем, как постоянным, так и потенциальным. Ведь «Семейные чтения» – это замечательный способ познакомиться, стать ближе друг другу и понятнее.

При этом сами журналы являются как предметом пристального интереса и изучения читательской аудиторией, так и хорошим поводом для создания неординарного запоминающегося события. Издания приезжают в регион презентовать публике свою смысловую наполненность, а на местах всегда есть уникальные ресурсы – интересные авторы, талантливые исполнители, вдохновенные художники. Для этих одаренных людей «Семейные чтения» становятся площадкой творчества, возможностью показать свое искусство, как землякам, так и гостям со всей Украины и зарубежья. Фото- и видеосюжеты фестиваля попадают на новостийные ленты ведущих информагентств, о событии рассказывают в теле и радиопрограммах, на страницах церковных и светских газет и журналов. Собственно, о «Семейных чтениях» говорят! Причем, как правило, хорошо, а, зачастую, и восторженно.

Серьезно и весело

В Севастополе «Семейные чтения» планируются как фестиваль двухступенчатый, хотя мероприятие будет проходить один день. Задействованными окажутся две площадки: летний театр «Ракушка» на Приморском бульваре, и залы в Доме Москвы. Серьезная презентационная часть фестиваля планируется в соответствующе обустроенном помещении, а творчески-развлекательная программа пройдет под открытым небом, у самого синего моря…

Севастопольское благочиние обещает гостям «Семейных чтений» самый радушный прием, а оргкомитет фестиваля, при поддержке благочиния, обеспечивает мероприятию максимальную эффективность и привлекательность.

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