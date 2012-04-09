Пасхальное Послание Предстоятеля Украинской Православной Церкви

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира

архипастырям, пастырям, монашествующим

и всем верным чадам Украинской Православной Церкви

«Ныне спасение миру — миру видимому и невидимому!

Христос восстал из мертвых — восстаньте с Ним и вы,

Христос во славе Своей — восходите и вы.

Христос из гроба — освобождайтесь от уз греха!»

(Свт. Григорий Богослов, 45-е слово на Пасху)



Возлюбленные о Господе архипастыри, досточтимые пастыри,

честное во Христе монашество, боголюбивые миряне — братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Еще вчера мы сораспинались и спогребались Христу, и сердца наши были исполнены сострадания Распинаемому. Но сегодня мы полны радости и ликования, ибо восстал из мертвых наш Спаситель и Победитель ада! К этому торжеству мы пришли через сострадание Cтрастям Господним, потому что «тот, кто не стал подражателем в Cтрастях Христовых через покаяние и послушание и не соделался соучастником Его смерти, — по словам преподобного Симеона Нового Богослова, — не будет также соучастником в духовном воскресении и не получит Святого Духа».



В Домостроительстве Cпасения Воскресение Христово есть явление Божественного всемогущества: Христос по Своей смерти сошел во ад, сошел во ад по собственной воле, ниспроверг смерть как Бог и Владыка. Воскрес три­дневно и с Собою воскресил Адама и весь человеческий род от уз ада и тления. Сокрушив врата смерти, Христос показал нам путь к жизни вечной. «Итак: приидите, возрадуемся Господеви (Пс. 94: 1), — взывает святитель Григорий Нисский, — сокрушившему силу вражию и воздвигшему ради нас великое победное знамение креста над падшим противником. Воскликнем Богу, Спасителю нашему (см.: Пс. 94: 1)! Воскликновение же есть торжественное возглашение, исторгающееся у победителей над побежденными».



Действительно, Воскресение Христово есть величайшая победа над дьяволом, грехом и немощью человеческой природы. Воскресением Господа Иисуса Христа из мертвых завершился Богочеловеческий подвиг спасения и воссоздания человека. Воскресение явилось свидетельством того, что Иисус Христос есть истинный Бог и Господь, Искупитель и Спаситель. Христос умер плотию, но плоть Его соединена в одну Ипостась неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно с Богом Словом. Христос воскрес, ибо смерть не могла удержать в своей власти тела и души Христовых, находящихся в ипостасном единстве с Источником вечной жизни, с Тем, Кто по Своему Божеству есть Воскресение и Жизнь.



Иисус Христос воскрес как начаток умерших, перворожденный из мертвых (см.: Кол. 1: 18). Воскреснув, Он освятил, благословил и утвердил воскресение всех людей, которые восстанут от земли во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос. Христос Господь даровал нам не только воскресение тел, которое произойдет в конце мира, но и духовное возрождение и воскресение, которое каждый день совершается в человеческих душах. «Именно его дарует через Святого Духа Тот, Кто единожды умер и воскрес, — говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Он Сам воскресает посредством всех и во всех тех, кто живет достойно, и совоскрешает души, которые свободно и с верой умерли вместе с Ним, уже здесь даруя им Царство Небесное».



Пасха Христова является не только праздником ныне живущих, но и перешедших в жизнь вечную, праздником всей вселенной. Потому что те узы греха и тления, которые снял с человечества Своим воскресением Господь Иисус, ниспали и со всего творения, ставшего когда-то, через падение Адама и Евы, носителем клятвы греха.



Празднуя Светлое Христово Воскресение, мы должны помнить, что то торжество духа, которое мы приобрели проходя Великий пост, не должно закончиться с приходом Пасхи, но наоборот — еще усилиться и возрасти. «Будем внимательны, — призывает нас преподобный Феодор Студит,— чтобы нам провести этот праздник светло и боголепно, потому что это Пас­ха — первый и величайший дар Божьего домостроительства. С помощью благоговения обуздаем свое тело так, чтобы, хотя и переменится пища, не изменилось наше духовное состояние… В этом заключается для нас смысл таинства: умереть для мира (т. е. греха) и жить только для Бога».



Именно эта истина была засвидетельствована на историческом Харьковском Архиерейском Соборе, 20-летие которого мы отмечаем в нынешнем году.

Воздавая хвалу Воскресшему Христу за Его великие благодеяния, явленные на нашей Святой Церкви за эти годы, сердечно благодарим всех вас за молитвы о Нашем здравии и помощь в служении, к которому Мы были призваны соборным разумом епископата в пасхальные дни 1992 года.

Сердечно поздравляя вас, возлюбленные братия и сестры, со всерадостным светлым Христовым Воскресением, молюсь о сохранении и укреплении нашего единства во Христе и желаю, дабы благодать Христа Воскресшего пребывала со всеми вами, укрепляя вас в ваших повседневных трудах и утверждая в новой благодатной жизни через обновление в Господе!



ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!



† Владимир,

Митрополит Киевский и всея Украины,

Предстоятель Украинской Православной Церкви

Киев,

Пасха Христова,

15 апреля 2012 г.