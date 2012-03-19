Патриарх Кирилл: Человек, сознающий смысл своего креста, обретает силу изменять мир к лучшему

18 марта 2012 года, в неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с Крестопоклонным воскресеньем — особым днем Великого поста, когда мы молимся перед изнесенным из алтаря изображением Креста Господня, взирая на страдающего Спасителя, и стараемся осмыслить все то, что произошло две тысячи лет назад на Голгофе, осмыслить, что означают страдания, которые Сын Божий претерпел от рук человеческих. И чем глубже мы вдумываемся в этот символ христианского спасения — Животворящий Крест, чем глубже пытаемся проникнуть в тайну страданий Бога на Земле, тем более нам открывается смысл того, что с первого взгляда представляется безумием, чем-то нелогичным, случайным, ненужным, но при этом непременно преследует каждого человека, — это наши собственные страдания, наш собственный крест.

Замечательно сказал о кресте святитель Феофан Затворник: «Крест сросся с нашим земным бытием в тот момент, когда заключились для людей двери земного рая». Действительно, когда человек отлучил себя от общения с Богом, символом чему было изгнание человека из рая, он столкнулся лицом к лицу с той реальностью, с той жизнью, которая несла в себе страдания. От страдания не может избавить ничто — ни продвинутая наука, включая медицину, ни усилия, направленные на обеспечение социальной справедливости, ни другие достижения человеческого разума. Когда силой научного знания мы исключаем одну беду, приходит другая. Мы научились лечить многие болезни, но создали цивилизацию стресса, которая обрушивает на нас множество опасных вызовов, и душа тоскует и болит подчас сильнее, чем от физической болезни.

Мы знаем, что болезни, страх смерти, измена, предательство, клевета, ложь, человеческая злоба ранят наше сердце, и даже очень закаленные люди не способны оградить себя такой броней, которая спасла бы их от зловредного влияния окружающего мира. Даже те, кто живет напряженной религиозной жизнью, кто уходит из мира в полный затвор, испытывают скорбь и страдания, а иначе и быть не может, потому что страдание явилось результатом греха, оно вошло в плоть и кровь человеческого бытия.

И нередко возникает вопрос, на который люди отвечают по-разному: а почему именно мне выпал этот крест? Почему я заболел, будучи молодым, сильным, энергичным, и это помешало мне сделать карьеру, создать семью, сделаться богатым и благополучным? Почему меня, достигшего высот в своей профессиональной деятельности, ставшего человеком значительным, уважаемым, богатым, вдруг постигают какие-то несчастья и все приходится начинать сначала? Почему человеку, живущему доброй христианской жизнью, вдруг приходится сталкиваться с ложью, клеветой? За что всё это мне? Ведь то, что говорят люди, я не делал…

На эти бесконечные вопросы, которые возникают у каждого человека, даже верующего, есть только один ответ, который мы должны хорошо знать: крест не является наказанием. Если бы было так, то люди святые, добрые, честные не подвергались бы крестным страданиям. Но поскольку страдают все — и добрые, и злые, и праведники, и грешники, — то смысл страданий следует понимать иначе, он в чем-то другом.

И вот Крест, который лежит сегодня посреди храма, помогает нам ответить на вопрос: а что же означает страдание? Каков его смысл? Ведь Господь не имел никакого греха, но человеческая злоба, клевета, зависть обрушивались на Него в такой мере и с такой силой, что довели Его до Креста. Он был умерщвлен, будучи не только невиновным, но и безгрешным. Жертва, которую Он принес, имела очистительную силу для всего рода человеческого. Сам Христос ни в каком очищении не нуждался, ибо не был грешным; но Его Кровь, пролитая на Кресте, омывает весь род человеческий. В этой жертве — потенциал обновления, спасения, очищения; в ней залог Царствия Божиего для каждого человека.

Какой же тогда смысл в наших собственных крестах? Взирая на Крест Христов, проникаясь в смысл Голгофской Жертвы, мы можем понять смысл наших страданий: они даются нам для нашего очищения. Нет безгрешных людей: несть человек, иже жив будет и не согрешит. А что же нужно для того, чтобы были прощены грехи? Достаточно ли слова «прости», сказанного нашему близкому, родному человеку, нашему коллеге, нашему собрату? Этого недостаточно. Как преступление светского закона искупляется страданием, связанным с ограничением свободы, так и преступление Божиего закона, по Божественной справедливости, не может исключать страдания того, кто этот закон нарушил. И это не наказание, но Бог посылает нам этот крест для того, чтобы мы, правильно неся наш крест — без ропота, без осуждения, без внутренней злобы, без ожесточения, — могли искупить наши собственные грехи. Тот же святитель Феофан Затворник замечательно говорит: «Лучше потерпеть в этой жизни, чем пострадать в жизни будущего века». Проходя достойно испытания, которые встречаются на нашем пути, неся крест по-христиански, как учит Сам Господь примером Своим, мы очищаем наши души.

Несение креста сродни покаянию, но даже больше него. В покаянии могут присутствовать элементы неискренности, человеческой слабости: в чем-то не до конца раскаиваемся, перед одним духовником каемся так, перед другим — иначе, и везде присутствуют наша слабость, наша ограниченность, а иногда и наше лукавство. А вот неся крест, подлинно искупаем пред Богом свою вину. И мы должны помнить об этом и принимать крест с радостью — этим мы отличаемся от людей, которые в Бога не верят и которых страдание разрушает, не оставляя часто никаких шансов к тому, чтобы продолжалась та жизнь, которой человек привык жить.

Христианское понимание страдания вооружает человека колоссальной духовной силой, делая его непобедимым, несгибаемым. Именно так воспринимали страдания святые мученики. Никто не сбрасывал с себя мученический венец, никто не бежал к прокураторам, вымаливая пощаду, — христиане встречали со спокойным, незлобивым, мирным взором приближающиеся страдания и саму смерть, ужасая своей силой палачей.

Ничего не изменилось с тех самых пор, когда крест христианина связывался с гонениями. И сегодня мы проходим через тяжкие испытания в личной, семейной, общественной жизни, когда подчас не хватает сил; и мы ропщем на Господа, а иногда и хулим имя Божие, вознося к небу вопрос, в котором нет смысла: «почему, Господи, Ты мне это послал?», не ведая Божественных путей. Или, еще того хуже: «Если Ты мне это послал, значит Тебя точно нет. Ведь я-то этого не заслуживаю, я же лучше, — так почему именно мне, а не соседу?»

На эти богохульные вопросы нет ответа. Бог каждому дает крест по силам, дабы избавить нас от страданий в жизни вечной. Но несение креста имеет не только эсхатологическое значение, но и значение для нашей внутренней, духовной жизни, а также для нашего общения с другими людьми, потому что человек, сознающий смысл страданий и принимающий их как крест во спасение, обретает возможность и силу изменять к лучшему свою жизнь и жизнь окружающего его мира. Таково послание сегодня всем нам от Креста Господня, которому мы коленопреклоненно поклоняемся в середине Великого поста. Аминь.