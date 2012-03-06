Митрополит Владимир рассказал о Великом посте и о положении дел в УПЦ

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Владимир в эксклюзивном интервью телевизионному каналу «Эра», вышедшем на экраны 6 марта 2012 года, рассказал о Великом посте и о нынешнем положении дел в Церкви и в государстве.

Ваше Блаженство, прежде всего, позвольте искренне радоваться вместе с Вами, со многими близкими людьми, верующими Украинской Православной Церкви, Вашему динамичному выздоровлению и выразить надежду, что Господь по милости своей воздвигнет Вас от одра болезни и Вы очень скоро сможете служить и Богу, и Церкви, и людям. Здоровья Вам!

Спасибо за поздравления, я очень тронут. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех наших верующих Украинской Православной Церкви и Русской Православной Церкви, которые так активно и усердно молились во время моей болезни. Я от этого ощущаю огромный результат. Спаси Господи! Также поздравляю всех с наступившим Великим постом, который есть подготовительной частью года перед великим праздником Святой Пасхи Воскресения Христова.

Видя Вас сегодня и имея возможность говорить с Вами, я рада, что в числе тех, кто с искренним сердцем может подтвердить, что чудеса божественного промысла все еще не перестают быть среди нас. Скажите, пожалуйста, что самое главное для верующего человека во время Великого поста? Что нужно сделать, чтобы не впасть в искушение ложного лицемерия и с сокрушимым сердцем вернуться к источнику чистой воды и божественной правды?

Пост, по выражению святых отцов Церкви, есть весна, весеннее время жизни христианина. Пост ставит перед собой задачу воспитать человека, утвердить его в принципах веры, нравственности, служения людям, служения Богу. Человек призван в этот мир, чтобы, познавая Бога, приближаться к нему и соединяться с ним. Это цель, ради которой мы живем, страдаем и трудимся.

Как и все журналисты, не могу не задать вопрос о Вашем видении положения современной Церкви в нашем обществе. Какие вы видите сильные и слабые стороны миссии Церкви в современном мире?

Слабой стороной всегда являлась сторона нашей безактивности. Для того? чтобы говорить о каком-то взаимопонимании на будущее время, для этого нужно быть активным, самому разбираться в проблемах и, если возможно, помогать другому человеку в этом. Вот, Церковь помогает всем и хочет, чтобы все пришли к истине. Но вопрос, который нас разделяет, остается прежним. Последний раскол православных на Украине, который произошел 20 лет назад, очень болезненно сказывается на всех верующих и подвигает их на молитву и на труд. С Церковью, так называемой Украинской Православной Патриаршей, отношения очень обострились из-за того, что произошел разрыв. Не будем углубляться в подробности политические. Мы должны благословлять земных, но политика не может быть далекой от нас – мы должны ее понимать. И мы, граждане – не политиканы, а верующие люди своей страны, чтобы приблизить это время взаимопонимания, сделали несколько попыток встреч с украинской православной Церковью (Киевского Патриархата). К сожалению, они не привели ни к какому результату. Будем надеяться, что в грядущие времена единоверный, единокровный народ поймет сущность Церкви до конца, ее цель и задачу на этой грешной земле.

Как вы думаете, слышат ли люди голос евангельской правды? Становятся ли они лучше, хотят ли ходить в храм?

Конечно, становятся лучше, потому что нет такого человека, на которого бы не действовал Новый Завет, Священное Писание, которым живет Церковь и на котором она основана. Но трудный у нас институт миссионерства, очень отставший от других церквей. Поэтому мы должны много делать для того, чтобы проповедовать Евангелие. Но, памятуя при этом, что проповедовать нужно не словом, а примером, личной жизнью. Вот тогда будет достойно и правильно оправдано наименование верующих христиан Православной Церкви.

Опросы общественного мнения подтверждают Ваши слова о том, что божественная природа Церкви как еще установленного самим Христом сообщества верных дает ей возможность сегодня, как, впрочем, и во все времена быть ориентиром истинной правды, вести верующих людей к единению между собой через плач о грешнике и любовь к ближнему своему. Поэтому очень хотелось бы, чтобы все простые верующие люди, священники и епископы были той солью земли, которая солонит всю закваску. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что лежит в основе человеческой неправды, злости, ненависти, нелюбви к ближнему своему?

Неправда – это тоже грех, который осуждается божественным откровением, на основании которого зиждется Церковь, и личным поведением каждого человека, именующего себя верующим и даже неверующим. Вера действует на всех, и нужно прилагать усилия и принимать активное участие в борьбе. Мы веру нашу, как говорят святые отцы, не доказываем, а показываем.

Почему на сегодня все еще так много людей, которые не только в секулярном мире, но и в церковном сообществе готовы на все ради сиюминутной выгоды и конъюнктуры? Почему брат восстает на брата, дети на своих отцов? Почему многолетние друзья предают друг друга?

Это природа греха, который еще довлеет над миром и которым каждому христианину нужно бороться, сражаться, надеясь на то, что он выиграет и победит. Сущность греха – это разрыв, разделение, вражда, неприязнь друг к другу, забытие всех принципов Евангелия, о которых нам напоминает каждый день господь наш Иисус Христос. Природа греха такова, что не терпит ни малейшего духовного общения, общения ради взаимной пользы, чтобы это было укреплением моральной части и во всех областях жизни – и политической, и исторической, и культурной. Но с грехом нужно бороться. Христос дает нам на это все средства и силы. И первая из них – это покаяние. Причащение Святых Христовых Тайн, что соединяет нас с Христом, и любовь друг к другу. Потому что Христос говорил: «Все говорят, что любят меня или друг друга, на самом деле дела их совсем противны этому утверждению».

Почему я так заостряю эти вопросы – потому что накануне Великого поста, когда в Церкви шли службы, вспоминались мытари и фарисеи, возвращение блудного сына, когда с амвона напоминали о Страшном суде, об изгнании Адама из рая, внутри самой Церкви разгорелись некоторые страсти. И достоянием общественности стало то, что некоторые ответственные лица Церкви, возможно, подрывают доверие к Церкви. Верите ли Вы, что правда победит? Вы, как Предстоятель этой Церкви, на время были вынуждены отойти от дел текущих в связи с болезнью, но можете четко и адекватно оценивать ситуацию.

Непременно добро победит. Но эта победа требует усилий и труда. И Церковь воспитывает нам и учит, что нужно прилагать усилия, чтобы добиться победы, в этой области, очень важной, необходимой, без которой невозможно донести всю суть этой победы. И в этом пример разговора. Так что я думаю, что мы верим в победу Христову. Если Христос попускает нам какие-то испытания, то это бывает в двух случаях и с двумя целями. Первое – испытание и укрепление человека, именно его воли, его сердечных движений, его действий. И второе, что бывает в нашей жизни, – это труды, которые принимает Господь. В таких двух случаях очень трудно бывает понять: а что именно у меня, а что именно со мной, почему мне плохо, почему мне трудно? Это или Господь попускает, или Господь проверяет, чтобы укрепить еще больше нас в тех маленьких добродетелях, которые подлежат нам на нашем жизненном пути.

И последний вопрос накануне праздника торжества Православия. Ваши поздравления всем верующим и что будет объединять нас всех вокруг этого праздника?

На это нам и любовь. Бог возлюбил мир и послал Сына Единородного и дал нам все средства и возможности, чтобы мы творили то же и так же любили ближнего как самого себя. Потому что без этой любви, без этого взаимопонимания, без этого терпения друг с другом не бывает Добра с делом.

