Владимир Легойда: Раскола нет

Огонек

Стоит ли опасаться раскола внутри УПЦ Московского патриархата, размышляет Владимир Легойда, председатель Синодального информационного отдела Русской православной церкви

Что касается церковно-политической ситуации в Украине — естественно, Церковь развивается, и существуют разные взгляды на то, какое направление следует придать этому развитию. Вместе с тем, к сожалению, налицо тенденция преувеличивать опасность разделения русской и украинской Церквей, причем, на мой взгляд, безосновательная.

Мнение, что священнослужители старшего поколения жестко ориентированы на Москву, а более молодые жаждут автокефалии и максимальной дистанции с Московским патриархатом, тоже сомнительно. Взять хотя бы, к примеру, недавнее интервью секретаря предстоятеля Украинской православной церкви, 34-летнего архиепископа Александра (Драбинко), который, по уверению "Независимой газеты", "считается одним из лидеров проукраинского движения". "У нас одна Церковь — Русская православная. УПЦ является частью Московского патриархата, ее самоуправляемой частью, и никаких притязаний со стороны РПЦ по поводу того, что происходит в УПЦ, нет",— говорит владыка Александр в интервью изданию.

По моему глубокому убеждению, подлинная угроза в украино-российских вопросах (в том числе и церковных) таится не в многообразии мнений, а в так называемой псевдоаналитике, которая, увы, присутствует на страницах изданий и в высказываниях официальных представителей, политиков.

В силу своей должности мне доводится каждый день иметь дело с массой информационно-аналитических документов, дающих представление об информационной картине дня, трендах отображения церковных тем в СМИ. Прискорбно видеть, насколько неаккуратно некоторые медиа и спикеры работают с информацией, подгоняя отдельные, выборочные факты под свои гипотезы и тем самым придавая им налет правдоподобия.

Адекватную, взвешенную оценку событий, основанную на анализе комплекса факторов, увы, встретишь нечасто. Яркие, эмоциональные, лозунговые выступления, как правило, лучше запоминаются и сильнее воздействуют на читателя или слушателя. Спокойный, взвешенный и неспешный разговор гораздо менее зрелищен и для стороннего зрителя, возможно, даже скучен. Но для конструктивного, поступательного развития Церкви в Украине он попросту необходим.

Так что хотелось бы предостеречь от скоропалительных, эмоциональных высказываний, брошенных сгоряча. От псевдоправдивых теорий, построенных на псевдоанализе. Слишком памятен еще опыт 1992 года, когда подмена веры политиканством привела к расколу в Украинской церкви.

