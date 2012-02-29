Проповедь Патриарха Кирилла после Литургии Преждеосвященных Даров

29 февраля 2012 года, в среду первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. По окончании богослужения Предстоятель обратился к верующим с проповедью.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Великий пост мы посвящаем тому, чтобы проанализировать свою внутреннюю духовную жизнь, подвергнуть строгому экзамену свои мысли, чувства, волевые устремления, поступки. Этот экзамен и эти размышления должны основываться не просто на нашем субъективном восприятии собственной жизни, а на неких объективных истинах, которым учит нас Святая Церковь, учит нас слово Божие. И одна из этих истин заключается в том, что грех, столь привлекательный для человека, наносит ему непоправимый вред, вред его жизни — и не только духовной, но и физической.

Грех и зло возникли в тварном мире как противодействие Богу. Диавол, желая противодействовать Богу, тем самым совершил первое дело, которое не соответствовало Божиему замыслу о творении, — первый грех. Затем, никем не принуждаемый, диавол бесконечно укоренился в этом грехе, став противоположностью Богу, став воплощением зла, которое есть противоположность добра.

А затем грех вошел в род человеческий. Через искушение диавола первые люди согрешили, согрешили точно так же, как он, — отказавшись от Богом определенного порядка жизни, нарушив Божию волю и Божий закон. Как диавол был отлучен от общения с Богом, так и первые люди, согрешив, не могли пребывать в общении, в единстве с Богом. Грех, войдя в природу человека, воздействовал на его нравственное начало таким образом, что, возбудив голос совести, привел Адама в смятение. Согрешив, Адам простодушно, наивно прятался от Бога в тени райских деревьев — потому что нравственное чувство говорило, что он поступил неправильно, неверно, греховно, преступно. И внутреннее состояние первого человека было таково, что он уже не мог вернуться к общению с Богом, он не был к этому общению готов.

А затем человек был удален из рая — именно потому, что первые люди, Адам и Ева, по природе своей испорченные грехом, были не только недостойны, но и неспособны быть в общении с Богом. Ведь грех — это в первую очередь проявление гордыни человеческой, поставление человеком самого себя на место Бога и ложь. Ложь и гордыня суть не просто одни из пороков, но само проявление греха. Какое же могло быть общение, когда бездна разверзлась между человеком и Богом по вине человека? Как можно было общаться с Творцом, Провидцем, Промыслителем, знающим не только дела, но и движения сердечные, когда и мысли, и чувства, и воля были поражены грехом, гордыней и ложью?

Вся последующая история человеческого рода связана с тем, что человек привыкает к своему греховному состоянию, пытаясь использовать грех себе во благо. Мы знаем, что греховные способы и средства нередко применяются для того, чтобы достичь цели. Победить конкурента, обеспечить себе карьеру, некое первенство и власть над другими — разве не используются в таких случаях ложь и клевета? А наше сегодняшнее нравственное состояние — состояние каждого человека и всего общества — разве не являет страшную картину того, как ради достижения целей используются грех, ложь, клевета, зависть, гнев, ярость?

Что все это означает? Ведь грех противоположен Божиему замыслу о человеке, грех привнесен злой волей. Может ли грех приводить человека к достижению целей — добрых, правильных целей? Нет, не может. Почему же люди опираются на грех? А потому что, используя грех, они достигают скоропреходящих, мимолетных целей, и создается некое впечатление, что грех помогает — помогает наслаждаться жизнью, которая «только одна», как нередко говорят люди.

Но использование греха для достижения целей — будь то цели, связанные с удовольствиями жизни, карьерой или построением материального благополучия, — можно сравнить с употреблением алкоголя и наркотиков. И то, и другое также создает ложное впечатление достижения неких целей — радости, успокоения, комфорта, благополучия, повышения активности. Но мы знаем, что ни наркотики, ни алкоголь никогда не помогали людям достигать целей. Точно так же и грех: никогда, ни при каких обстоятельствах, человек, опираясь на грех, неспособен построить свое счастье и благополучие. Эта величайшая аксиома должна войти в наше сознание — сознание людей изолгавшихся, потерявших способность различать, где добро, а где зло, называющих предательство свободой выбора, клевету — правдой, ложь — истиной. Никогда грех не приводил человека к добру, никогда грех не приводил к достижению целей.

Сегодня мы переживаем особое время в жизни нашего Отечества, трудные предвыборные дни. И как сокрушается сердце от этого потока лжи, клеветы, лицемерия, подтасовки фактов, забвения исторического опыта! Казалось бы, что еще нужно нашему народу испытать, какие муки понести, чтобы исторический опыт вошел в плоть и кровь! Так нет же: каждое последующее поколение живет и действует так, будто бы не было горя, страданий поколений предыдущих. И как легко оторванные от своих корней люди подвергаются воздействию лжи и клеветы, теряя свою свободу и способность выбора!

Я привел этот пример только потому, что он лежит сейчас на поверхности, и все мы знаем, что происходит в общественном пространстве. Но ведь нечто подобное можно сказать и о нашей личной жизни, о наших семьях. Разве мы не стремимся добиться благополучия за счет обмана ближних, построить свое собственное счастье на горе другого человека? А если нужно лгать или клеветать, чтобы достичь этих целей, — мы с легкостью делаем это в надежде на призрачное счастье. Мы его ухватим, оно станет нашим, мы будем им обладать!

Слово Божие учит нас, что использование греха для достижения целей не является не только спасительным, но и эффективным. Бог предназначил людей для другого — Он предназначил их для того, чтобы они жили по Божиему закону, чтобы творили правду, чтобы не обманывали других, стремясь достичь своих корыстных целей, чтобы грех никогда не использовался как некий инструмент борьбы за место под солнцем. Только тогда жизнь может быть счастливой, мирной и радостной.

Мы проходим поприще Великого поста для того, чтобы очистить свою душу, освятить себя благодатью Божией, укорениться в правде Божией, научиться сопротивляться греху, злу, неправде — в первую очередь, в своей собственной жизни. И как важно, чтобы именно в эти дни мы дали себе обет, священный обет пред Богом, никогда не использовать грех, гордыню, ложь и все, что от них проистекает, для достижения своих личных, часто корыстных целей. И да поможет нам Господь решить эту, быть может, самую главную задачу в жизни, которая является ключом к человеческому счастью и общественному благополучию. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси