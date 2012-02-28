История обретения мощей преподобного Максима Исповедника

В интервью сайту Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета архиепископ Цагерский и Лентехский Стефан (Грузинская Православная Церковь) рассказывает об исторических источниках по вопросу о местонахождении мощей преподобного Максима Исповедника и о раскопках, в результате которых были обретены мощи святого.

— Владыка, расскажите, как возникла идея искать место ссылки преподобного Максима Исповедника не там, где оно традиционно почитается, то есть в монастыре в честь преподобного?

— Всегда считалось, что место, где преподобный Максим был похоронен, и было местом его ссылки. Однако в этой теории есть ряд несовпадений и противоречий с имеющимися источниками. Так, описание местности, куда его сослали, не совпадает с местоположением монастыря преподобного Максима Исповедника, где сейчас находятся его мощи. У меня возник вопрос: может быть, преподобный находился в ссылке не здесь, а позже его перезахоронили в монастыре, который назван в его честь? Профессор Санкт-Петербургской духовной академии Александр Иванович Бриллиантов уже выдвигал предположение о различии мест ссылки и перенесения мощей Максима Исповедника; такое же мнение высказал и профессор Киевской духовной академии Сергей Леонтьевич Епифанович. Вопрос о месте ссылки преподобного Максима так и остался открытым. Были попытки искусственно подогнать звучание названия крепости Мурис цихе (груз. — «Мурская крепость»), находящейся у монастыря преподобного Максима, к известному из источников названию места ссылки преподобного — крепости Схимарис. При помощи перестановки слов было получено словосочетание «Цихе Мурис», которое становилось созвучным названию древней крепости.

— Как вы обнаружили настоящее место ссылки преподобного Максима?

— Совершенно неожиданно! Когда меня назначили на мою кафедру, я отправился объезжать святые места епархии. Во время одной из таких поездок из-за наводнения пришлось пересесть на КамАЗ. И вот по ходу поездки водитель КамАЗа сказал, что мы проезжаем неподалеку от места, которое называется Скимери.

Это название похоже на название византийской крепости Схимарис. Мы с одним священником и несколькими местными жителями решили подняться к этому месту на лошадях, так как другим образом подняться туда невозможно. То, что открылось перед нашими глазами, было очень похоже на описание, приведенное в источниках!

— Какие источники рассказывают нам о месте ссылки преподобного?

— Прежде всего, это письмо Анастасия Апокрисиария, ученика преподобного Максима. Там говорится, что преподобного сослали в «труднодоступную крепость», которая «находится у самой высокой горы в мире близ Алании». Схожее описание есть в другом источнике, «Памятной записке», авторство которой приписывается то Феодору Спудею, то Феодосию Гангрскому.

Когда мы поднялись, то увидели, что местность Скимери находится у подножия горы Лайлы, пусть и не самой высокой в мире, но достаточно внушительной. Место это стратегически очень важное, там сходится пять дорог. На обширной территории видны развалины, до настоящего времени никак не исследованные, возможно, как раз развалины византийской крепости. Кроме того, есть еще одно интересное совпадение. Неподалеку от Скимери есть поле, которое называется «Максим мол» (Поле Максима). Это название никак не связано с кем-нибудь из местных жителей. Более того, местные жители издавна почитают Скимери как святое место.

— Планируете ли вы проводить дальнейшие исследования этого места?

— Конечно, хотелось бы провести там археологические раскопки, но место труднодоступное, да и материал исследований необходимо сохранить, а для этого недостаточно одной экспедиции — нужна целая серия поездок и серьезные деньги, которых в нашем распоряжении нет. В Грузии ведется очень много раскопок, очень много мест не исследованы вообще, поэтому этот вопрос, как видно, пока будет отложен.

— Расскажите, пожалуйста, об обретении мощей преподобного Максима Исповедника. Как вы приступили к их поискам?

— Знаете, в Грузии всегда было церковное предание, что мощи преподобного Максима находятся в монастыре преподобного Максима у крепости Мури, близ Цагери, под престолом ныне восстановленной маленькой церкви. Когда я был еще школьником, то уже тогда знал, что где-то у Цагери есть место, где он похоронен. Со временем я стал ближе знакомиться с этим вопросом, с источниками, с богословскими исследованиями, с результатами археологических раскопок, проводившихся в 1914 году. Безусловно, я пользовался работами Корнелия Кекелидзе, Александра Бриллиантова и Сергея Епифановича и некоторыми другими. Экспедиция 1914 года проводила раскопки не внутри, а только вокруг церкви. Ее результаты подтвердили, что церковь на этом месте стояла и раньше, что там был монастырь, но ничего связанного напрямую с преподобным Максимом найти не смогли. Потом началась Первая мировая война, потом была революция, раскопки были свернуты. Исследования в этом направлении с некоторой осторожностью, связанной с атеистическим режимом, продолжил академик Корнелий Кекелидзе. В 1918 году свою работу опубликовал Бриллиантов, а Епифанович смог опубликовать свои исследования лишь частично, и большая их часть не опубликована до сих пор; к счастью, я смог ознакомиться с оригиналом его работы в Киеве. У меня есть историческое образование, причем именно археологической специализации, но работать по специальности мне не довелось, потому что я почти сразу стал священнослужителем.

— Когда вы решили проводить раскопки?

— До того как в 2002 году меня рукоположили в епископа Цагерского и Лентехского, вопросом о месте захоронения Максима Исповедника я не занимался, теперь же ознакомился со всеми исследованиями. Самые древние источники свидетельствуют, что Максим Исповедник был сослан в Схимарис, там скончался и был похоронен, там были первые чудеса, в частности, начальник крепости Мистриан описывал три чудесным образом не угасающие лампады над могилой преподобного. С IX века в древних синаксарях появляется праздник перенесения мощей преподобного Максима, но без указания, откуда и куда. С другой стороны, примерно с того же времени появляются сведения о том, что он похоронен в монастыре преподобного Арсения. Существующее предание о местоположении могилы преподобного Максима в монастыре его имени близ Цагери подтверждается в рукописи XII века. На это впервые обратил внимание академик Корнелий Кекелидзе. Чтобы установить соответствие предания действительности, на территории монастыря была проведена археологическая экспедиция 1914 года, которая дала только предварительные результаты.

— Почему вы были уверены, что мощи преподобного находятся в Грузии?

— Все имеющиеся данные, как сведения первоисточников, так и материалы исследований, проводимых вплоть до сегодняшнего дня, указывают на то, что его могила находится именно в Грузии.

Чтобы быть максимально объективным, отмечу, что во второй печатной версии Патрологии Миня есть упоминание о перенесении мощей преподобного Максима в Константинополь. Однако никаких доводов и свидетельств в пользу этой теории не существует, так считает подавляющее большинство осведомленных в этом вопросе ученых. Такого же мнения придерживались и Бриллиантов, и Епифанович, и Кекелидзе. Французский максимолог Жан-Клод Ларше предположил, что основанием для такого мнения Миня может служить перенесение отрубленной руки преподобного Максима, которая сейчас хранится в монастыре Святого Павла на Афоне.

Интересно отметить, во всем мире вплоть конца XX века не существовало ни одного монастыря или храма в честь Максима Исповедника. Единственный в мире монастырь имени преподобного Максима Исповедника находится именно в Грузии у крепости Мури близ г. Цагери. Никто в мире не выдвигал, да и сейчас, после обретения, не выдвигает альтернативных версий о местонахождении мощей.

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста из Грузии в Константинополь подробно описано; с Максимом Исповедником — совсем другая ситуация.

Вплоть до VII Вселенского Собора Максим Исповедник оставался фактически «вне закона», он был осужден как бунтарь, как государственный преступник, и осуждение монофелитства напрямую не означало оправдания преподобного, которого на VI Вселенском Соборе упоминают, но в отрицательном контексте. Преподобного в Византии не стали почитать как святого даже после осуждения на VI Вселенском Соборе ереси монофелитства. Лишь на VII Вселенском Соборе личность преподобного Максима получила заслуженное признание благодаря тому, что в его трудах содержались доводы в защиту иконопочитания. Затем был второй период иконоборчества, продолжавшийся до Константинопольского собора 843 года, в течение которого признание святости Максима Исповедника со стороны иконоборческих властей было невозможно, а следовательно невозможна и заинтересованность в перенесении мощей.

В IX веке Грузия уже была самостоятельным, сильным православным государством, из которого византийцам не дали бы так просто увезти такую великую сваятыню, тем более что у Византийской империи вплоть до ее падения было много врагов: турки-сельджуки, крестоносцы. И даже если бы такое перенесение мощей состоялось, в ту эпоху оно не могло пройти незамеченным, не оставив следов ни в грузинских, ни в греческих источниках.

— Какое событие легло в основание празднования перенесения мощей преподобного Максима?

— Есть свидетельства источников IX века, которые нужно рассматривать комплексно. Например, есть упоминание о перенесении мощей Максима Исповедника без указания места. В другом источнике повествуется о том, что его мощи покоятся в монастыре святого Арсения. Таким образом, мощи могли в то время перенести из Схимариса в монастырь святого Арсения. Мне приходилось слышать возражение: как византийские источники могли оставить упоминание о перенесении мощей, если оно состоялось внутри отдаленной Грузии? На это можно возразить, что такие сведения до византийцев дойти могли. Ведь именно они сообщают нам о том, что мощи преподобного уже покоятся не в Схимарисе, а в монастыре святого Арсения, который со временем был переименован в монастырь преподобного Максима именно потому, что там находятся его мощи. Значит, греки в то время знали и оставили нам подтверждение, что мощи преподобного находятся именно в Грузии. А в грузинской рукописи XII века, опубликованной Кекелидзе, говорится о том, что могила преподобного находится около Цагери.

— Когда вы решили приступить к раскопкам внутри церкви?

— Мы сомневались в необходимости такого решения, тем более что окончательно его утвердить мог только Святейший Патриарх Илия. Однако в любом случае необходимо было провести реставрационные работы внутри самой церкви: поменять пол, поставить новый мраморный престол. Нынешняя церквушка была восстановлена без специального проекта местными жителями в 1988 году на месте разрушенной большевиками. Уверенность, что именно здесь покоятся мощи преподобного, у нас была, потому что из поколения в поколение передается предание об этом. В годы советской власти в народе почитали это место как могилу преподобного Максима. До сих пор сохранилась древняя традиция, когда жители окрестных деревень собираются здесь и просят у преподобного хорошей погоды или просто помощи.

Когда мы сняли бетонный пол, то обнаружили накопившиеся за годы безбожной власти остатки от пикников: разбитые бутылки, кости животных.

Мы расчистили это место, и перед нами встала дилемма: продолжить реставрацию и ставить иконостас или продолжать раскопки. В итоге мы решили сделать две небольших траншеи, и если в них что-то будет найдено, испросить благословения Святейшего и Блаженнейшего Патриарха на дальнейшие изыскания, а если нет, то не гневить Бога и просто восстанавливать храм. И вот, когда мы начали аккуратно копать внутри храма, то обнаружили человеческий череп и сразу остановились, а я поехал к Патриарху и взял благословение проводить исследования с привлечением археологов и антропологов.

— Расскажите, что вам удалось обнаружить в результате раскопок.

— Прежде всего, интересно, что под слоем земли была обнаружена лестница, ведущая к тому месту, где покоились мощи. Другого объяснения, кроме как то, что это древняя крипта, о которой раньше знали и куда приходили поклониться, у нас нет. Для того чтобы сделать окончательные выводы об архитектурной конструкции, нужно провести полные раскопки старых развалин, на которых стоит современная церковь. Мы копали только внутри нее, а древнее помещение тянется под землей и за ее пределами.

— Что позволяет говорить, что обнаруженные останки принадлежат именно Максиму Исповеднику?

— Мы знаем, что преподобный Максим Исповедник и его ученики за свою веру подверглись пыткам: для того чтобы лишить их возможности проповедовать, им отрезали язык и пальцы рук. У обнаруженных останков как раз отсечены пальцы на руках, а также в ротовой полости сохранились следы инфекции, которая могла развиться только на открытых ранах при жизни человека. Всего были обнаружены мощи четырех человек. Один из них был захоронен уровнем ниже; и это, скорее всего, останки святого Арсения, именем которого был назван вначале этот монастырь. Трое похороненных вместе немного выше, по мнению антрополога, преподобный Максим и его ученики Анастасий Апокрисиарий и Анастасий Монах. По его заключению, этих людей не сразу похоронили на этом месте, но позже перенесли сюда их останки.

— Расскажите об организованных вами конференциях, посвященных преподобному Максиму Исповеднику?

— Уже состоялось четыре конференции, на которых мы выслушивали и обсуждали доклады, посвященные житию и выдающемуся богословскому наследию преподобного Максима Исповедника. В работе конференций принимали участие известные исследователи жизни и трудов преподобного Максима: знаменитый французский патролог Жан-Клод Ларше, епископы Сербской Православной Церкви Афанасий (Евтич) и Максим (Василевич), профессор Белградского университета и Орхусского университета (Дания) Владимир Цветкович, а также археологи и антропологи. В этом году мы также хотим пригласить антропологов из-за рубежа для проведения дополнительных экспертиз, чтобы засвидетельствовать наши открытия. Мне хотелось бы поблагодарить ректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Владимира Воробьева, который всецело поддерживает нас. С ним на наши конференции приезжают преподаватели и сотрудники Богословского факультета ПСТГУ: Петр Борисович Михайлов, Петр Юрьевич Малков и Ия Евгеньевна Мельникова.

— Хотя научные изыскания еще не закончены, в православном мире подлинность мощей преподобного Максима уже получила широкое признание. Расскажите об этом подробнее.

— Доклад, посвященный обретению мощей преподобного Максима, был представлен перед учеными в Москве в Свято-Тихоновском университете, в Софийском университете, на международных научных конференциях. К обретению мощей большой интерес проявляют на Афоне, к нам даже специально приезжал игумен Мефодий, настоятель сербского афонского монастыря Хиландар; теперь нас ждут на Святой Горе. Я встречался с Болгарским Патриархом Максимом, с Румынским Патриархом Даниилом и представил им данные исследований. Кстати, при встрече с румынскими учеными я узнал от отца Драгоша Бахрима тот примечательный факт, что до ХХ века, кроме нашего храма, в мире не было ни одного места, посвященного преподобному Максиму Исповеднику.

Мы будем рады приветствовать у себя всех зарубежных специалистов: и греков, и русских, и болгар, и сербов, и румын, и других, — чтобы они засвидетельствовали подлинность мощей преподобного Максима. Когда результаты трудов созданной рабочей группы будут подведены, мы предоставим их Святейшему Патриарху Илии на утверждение. Надеюсь, это состоится.