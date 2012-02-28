Слово Патриарха Кирилла в понедельник первой седмицы Великого поста

27 февраля 2012 года, в понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Мы вступили в поприще Великого поста. Это особое время в году, которое сопровождается воздержанием от пищи. Люди воцерковленные чаще посещают храм. Многие сегодня постятся по разным соображениям, не всегда понимая смысл и значение поста. По милости Божией сейчас появляется все больше литературы, которая дает людям возможность познакомиться с традицией поста, его происхождением, с тем, как развивалась дисциплина поста в течение двухтысячелетней истории Церкви, и даже проникнуть в смысл того, что означает пост. О последнем я бы и хотел сегодня, в первый день Великого поста, нечто сказать.

Сегодня большинство людей связывают пост с ограничением в скоромной пище, скрупулезно выполняя предписания поста, ограничивая себя в принятии пищи, переживая из-за малейшего нарушения и считая, что смысл и заключается в том, чтобы соблюсти эту строгую дисциплину. Действительно, воздержание от пищи является непременным условием достижения той цели, которую каждый человек должен поставить, входя в Великий пост. Но цель эта не столько ограждение себя от пищи, сколько решение куда более сложной задачи. Цель поста заключается в том, чтобы достичь перемен внутри себя. А сделать это очень тяжело.

Люди, особенно немолодые, люди средних лет привыкли жить так, как они живут. Этот привычный уклад жизни многие защищают всеми силами, потому что он дает чувство комфорта, уверенности, постоянства. Если предложить этим людям попытаться изменить свою жизнь, то многие не поймут, зачем это нужно делать. Вот в этом и есть трудность восприятия того, чем является пост, восприятия той цели, которая стоит перед постящимся. Если в человеке не происходит перемен к лучшему, то он становится хуже. Постоянство, которое мы нередко так оберегаем и которое считаем для себя удобным, привычным, на самом деле является регрессом. Если в душе человека не происходит нечто, что возвышает эту душу, то он понижает уровень своей духовной жизни. Цель поста и заключается в том, чтобы прервать нашу внутреннюю спячку, некую успокоенность, поставить перед собой совершенно конкретные цели, достижение которых столь необходимо во время поста.

Как же это можно сделать? Ведь мы даже самим себе не любим признаваться в своих слабостях, пороках, грехах, в своей неправде, особенно если это связано с конфликтом с другими людьми. Чтобы разбудить самого себя, чтобы увидеть реальную картину своей внутренней духовной жизни, требуются и мужество, и сила, и острота ума, ведь нужно найти правильные вопросы, которые ты самому себе адресуешь, вопросы, которые лишат тебя покоя, выбьют из привычного седла, заставят подумать иначе о своей жизни и посмотреть на нее с иной точки зрения. Чаще всего людям не удается пройти это испытание, потому что рациональное размышление о собственной внутренней жизни, как правило, не бывает успешным.

Но если это размышление о своей внутренней жизни соединить с молитвой, если просить Бога укрепить нашу мысль, усилить нашу волю, обострить наши чувства, то можно многого достичь. Тогда переосмысление нашей внутренней жизни будет успешным. Мы найдем эти невралгические болезненные точки в своей внутренней жизни, мы сумеем к ним прикоснуться, пусть даже вызывая боль, но боль, которая исцеляет. Сам Господь поведет нас по этому пути — пути напряженной работы над самим собой, тому пути, который несомненно возвышает душу, помогая сделать столь непростые, но одновременно столь существенные шаги на пути духовного восхождения.

При чем же здесь ограничение в скоромной пище? А это ограничение имеет большое значение. Всем хорошо известна пословица «в здоровом теле здоровый дух». Эта пословица отображает укоренившееся в человеческой культуре понимание того, что духовное и физическое в человеческой личности связаны. И это действительно так. Душа и тело не автономны друг от друга. Понимание души как чего-то автономного от тела было присуще людям в далекие средние века, когда многое было непонятным, в том числе в области медицины и биологии. Люди не понимали, как возникают чувства гнева, раздражения или, наоборот, состояние покоя. Но современный человек знает, что эти по сути своей духовные проявления человеческой природы генерируются, в том числе, и естественными процессами человеческого тела. Телесное и духовное переплетаются в нераздельное целое, и так продолжается до самой смерти. Только когда человек умирает, тогда его внутренняя энергия, накопленная за всю жизнь, продолжает жить вне тела. Это напоминает свет от далекой звезды, что отделена тысячами световых лет, который струится и достигает Земли. Неизвестно, существует ли в настоящий момент эта звезда или нет, но свет существует. Он достигает наблюдателя, живущего на Земле, и именно этот свет несет в себе всю информацию о той самой звезде, быть может, уже несуществующей.

Так же и дух человека. В момент смерти он преодолевает притяжение физической природы и уходит в вечность. А пока человек жив, духовное и физическое связаны, и потому физическое состояние человеческого тела отнюдь не безразлично для жизни духовной. И тысячелетний опыт духовной жизни, начавшийся на самой заре человеческой истории, свидетельствует о том, что воздержание в пище обостряет ум и человеческие чувства, мобилизует волю.

Неслучайно, что отдельные люди или даже целые народы накладывали на себя пост, когда им предстояло решать судьбоносные, в том числе военные, задачи. Может быть, один из самых ярких примеров — это пример ополчения Минина и Пожарского. Перед тем как начать штурм Китай-города, а затем и Кремля, ополченцы постились три дня и три ночи. Казалось бы, есть надо побольше, ведь для военных действий требовались физические силы. А люди ничего не ели, но в этих условиях генерировалась огромной силы духовная энергия.

То же самое происходит и во время поста. Ограничение в пище помогает обострить чувства и способность — рациональную, умственную способность — видеть изъяны своей собственной жизни. Молитва, сопровождаемая постом, помогает человеку понять самого себя — а это, может быть, самая трудная задача. И если во время поста мы начинаем лучше понимать себя, видеть свои слабые места, свою греховность, если мы дистанцируемся от привычного образа мыслей и поступков, которые не дают нам никакой независимой точки отсчета в оценке своей собственной жизни, то тогда и наступает особое состояние, которое Церковь называет покаянием, «метанойей».

Многие из вас хорошо знают, что в переводе с греческого на русский это слово и означает «покаяние», а в прямом смысле оно означает «перемену». Перемена и покаяние суть синонимы. Это и есть цель поста. А все остальное — это средства к тому, чтобы произошла перемена в душе и чтобы пост дал возможность каждому, кто погружается в эту благодатную молитвенную стихию воздержания и размышлений, сделать хотя бы один шаг навстречу Богу. И да поможет нам Господь, установивший пост и Сам постившийся сорок дней и ночей, спасительно пройти это великое поприще. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси