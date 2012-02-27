Патриаршее поздравление с 80-летием образования Днепропетровской области

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Днепропетровской областной государственной администрации А.Ю. Вилкула с 80-летием со дня образования региона.

Председателю Днепропетровской областной государственной администрации А.Ю. Вилкулу

Уважаемый Александр Юрьевич!

Сердечно поздравляю Вас и всех жителей Днепропетровской области со знаменательной датой — 80-летием со дня образования региона.

За минувшие годы край стал одним из самых экономически развитых и политически влиятельных не только на Украине, но и во всей Восточной Европе.

С неизменной теплотой вспоминаю свой визит в ваш город летом 2010 года. Посещая благословенные днепровские берега, я чувствовал огромную силу веры народа; видел, насколько деятельно созидается приходская жизнь; радовался тому, что при неравнодушном участии руководства области восстанавливаются и строятся храмы, активно осуществляется социальная, духовно-просветительская и культурная миссия Церкви.

Выражаю надежду на то, что конструктивный диалог между светской властью региона и местными епархиями будет и впредь способствовать поддержанию гражданского мира и согласия, а также утверждению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей.

Желаю Вам, уважаемый Александр Юрьевич, крепости душевных и телесных сил, терпения и помощи Божией в Вашем ответственном служении, а всем жителям Днепропетровской области — благоденствия и процветания.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ