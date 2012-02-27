Слово Патриарха Кирилла на вечерне с чином прощения

Вечером 26 февраля, в Прощеное воскресенье, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с чином прощения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. После отпуста вечерни Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Сегодня особый день и особый час, когда мы испрашиваем друг у друга прощения. Этот замечательный церковный обычай, дошедший до нас из глубокой древности, помогает понять что-то очень важное, что имеет отношение к реальной повседневной жизни.

Каждый человек проходит через конфликты, через скорби, у каждого бывают какие-то недоразумения с окружающими, будь то в семье, на работе или среди друзей. Так или иначе, конфликты постоянно присутствуют в нашей жизни, и именно с конфликтами связано то, что мы называем несчастьем, потому что нередко они перерастают в ссоры, сопровождаются ненавистью, злобой, что подчас доводит людей до крайности. Мы знаем, что результатом конфликтов бывает разделение между самыми близкими людьми — между мужем и женой, между детьми и родителями. Разделения подчас разрушают и единство народа, единство общества — в том числе тогда, когда народ стоит пред необходимостью решать исторически важные задачи. А если взглянуть в прошлое, в том числе в прошлое нашей страны? Как часто из-за неспособности примириться, выйти из конфликта народ наш терял очень многое, а иногда почти все! Существует ли какой-нибудь рецепт, какое-то абсолютно авторитетное свидетельство о том, как нужно преодолевать конфликты?

Сегодня во время Божественной литургии читались послание апостола Павла к Римлянам и Евангелие от Матфея. Особенно ясное свидетельство на тему, о которой мы сейчас размышляем, находим в читавшемся отрывке из Евангелия от Матфея — ясные, простые, обладающие огромной силой Божественные слова: «Если прощаете людям прегрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам» (Мф. 6:14).

Не может быть счастья без прощения от Бога. Каждый человек обладает грехами, слабостями, пороками. Они, подобно физической грязи, обременяющей наше тело, обременяют духовное тело — душу нашу; и нет иного способа сбросить с себя тяжелейший груз греха, как простить нашим ближним их прегрешения. Прощение есть великая сила, обретение благоволения Божия, преодоление человеческих конфликтов. И эта величайшая Божественная мудрость запечатлена в церковной традиции, в церковном предании, которое, дойдя до наших дней, предлагает каждому, кто вступает на поприще Великого поста, кто сознает свою греховность, кто желает очистить свою душу от всякой скверны, кто желает преодолеть тяжесть конфликтов и ссор, простить людям прегрешения их.

Эти Божественные слова требуют от нас ответа. Мы не можем сделать вид, что мы их не знаем и что мы их не слышим. И ответ может быть разным. Мы можем с радостью откликнуться на этот Божественный призыв, осознать его глубочайшую мудрость и жизненную силу и поступить в соответствии с ним. Простить тем, кто рядом с нами, то, что нас ранило, то, что усиливало отчужденность между нами и ближними нашими, доставляло нам боль. Простить без всяких условий, ибо ни о каких условиях Господь не говорит. А можно постесняться подойти к человеку испросить у него прощения. В этом стеснении очень много от нашей гордыни, от привычки всегда сознавать себя правым, от привычки судить о других с высоты своего авторитета, своего положения, вне зависимости от того, обладаем ли мы реальным авторитетом или нет.

В каком-то смысле Прощеное воскресенье есть некий определитель нашей готовности и способности слышать голос Божий и поступать по Его заповедям. Мы собрались сегодня в храме, чтобы испросить друг у друга прощения, а придя домой, давайте испросим прощения у наших родных, близких, особенно у тех, с кем мы во вражде. Если с человеком добрые отношения, то чин прощения превращается в некий красивый обычай. Люди, которых не разделяет ссора, просят прощения друг у друга с улыбкой, зная, что ничего плохого друг другу не сделали. А вот там, где реальный конфликт, где реальная ссора, где задето наше самолюбие, где мы видим некую несправедливость со стороны ближних, — там ох как тяжело переступить через самого себя, преклонить колено пред человеком, которого считаешь обидчиком, испросить у него прощения.

Поэтому слова Божии требуют от нас мужественного ответа, требуют внутренней силы. Многие из тех, кто считает себя сильными, неспособны на этот шаг. Церковь предлагает сегодня всем — и сильным и слабым, и правым и виноватым — примириться друг с другом, восстановить те отношения, которые дают радость, покой, мир. Неслучайно Великий пост начинается чином прощения. Если мы неспособны испросить прощения друг у друга в искренности и чистоте сердечной, то навряд ли будем способны с пользой для души своей провести дни Святой Четыредесятницы. Осознавая важность переживаемого момента, испросим у Господа сил для искреннего сердечного прощения и помолимся, чтобы через это величайшее очистительное действие мы спасительно вошли в поприще Великого поста.

Сознаю, что как Патриарх тоже могу кого-то обидеть — словом и, может быть, некоторым невниманием, потому что от Патриарха многие ждут внимания, но не всегда хватает сил, а иногда и разумения сделать так, как было бы правильно. Каждый человек несет на себе печать несовершенства, и я в полной мере сознаю, что не всегда, может быть, мои слова и действия всех радуют. И сегодня, сознавая эту вину пред многими, я испрашиваю у всех вас прощения. Благословите и простите меня отцы, братья и сестры.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси