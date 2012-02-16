Православие в Японии. Сто лет спустя

Patriarchia.ru

16 февраля 2012 года исполнилось сто лет со дня кончины основателя Православной Церкви в Японии святого равноапостольного Николая Японского. Кафедральный Воскресенский собор в Токио, построенный по инициативе святителя, местные жители так и называют — «Николай-до». О Православии в Японии в интервью журналу «Нескучный сад» рассказывают клирики собора священник Иоанн Оно и диакон Илия Такэи.

— Почти год назад Япония пережила страшное бедствие. Какова сейчас ситуация в приходах, пострадавших от стихии?

— Здания, незначительно пострадавшие от землетрясения, уже восстановлены. Но некоторые церкви были полностью разрушены или сгорели дотла, как, например, церковь в Ямада. Нужно строить новые. Местное священство ведет переговоры с архитекторами, со строительными компаниями. Но это процесс долгий. Пока сложно сказать, каким образом будет решаться проблема восстановления уничтоженных храмов. В самый сложный период после бедствия Русская Православная Церковь поддержала нас не только теплыми словами сочувствия, но и материально, за что митрополит Токийский и всей Японии выражает глубокую благодарность Московскому Патриарху и единоверцам во всем мире. В первую очередь эти средства пошли на оказание помощи пострадавшим прихожанам. Некоторая часть была отложена на реставрацию храмов.

— Как повлияло бедствие на японское общество в целом?

— Небывалое количество погибших и пострадавших — это страшная трагедия. Но ситуация усугубляется тем, что в обществе посеян страх перед последствиями аварии на АЭС в Фукусиме.

— Может быть, люди стали чаще заходить в церковь?

— Интересующихся Православием, действительно, стало больше. Но невозможно сказать, что это связано именно с землетрясением.

— Какими путями современные японцы приходят в Православие?

— Каждый день после обеда храм открыт для всех желающих. Обычно сначала заходят ради любопытства. Большинство потом уходит и больше не возвращается. Но есть очень маленький процент тех — главным образом это молодые люди — кто задается вечными вопросами, кто ищет в жизни высший смысл. Вот они приходят в Церковь и остаются в ней. У нас есть курсы для неофитов: по вторникам проходят катехизаторские беседы, по четвергам библейские и т.д. Но большая часть японской молодежи практически ничего не знает о христианстве и не испытывает к нему интереса. Я приведу самый простой пример. Рядом с нашей церковью располагается школа и несколько вузов, но ни студенты, ни школьники на службы никогда не заглядывают. Даже молодые люди из православных семей часто совсем не интересуются Православием. Иногда у них неожиданно возникает интерес и они приходят, чтобы познакомиться с традицией, с верой своей семьи самостоятельно.

В японской традиции всегда культивировалось уважение к старшим и к своим родным. Это свойственно конфуцианству. Поэтому раньше в православной семье было естественно наследовать родительскую веру как семейную традицию. Но после Второй Мировой войны в японское общество подпало под влияние евро-американского индивидуализма. Мы стали терять традиционное представление о личности. И сейчас православные родители боятся передавать детям свои религиозные убеждения.

— Возможно, в представлении японцев Православная Церковь — это нечто чисто русское?

— Конечно, для тех, кто знаком с Православием, оно тесно связано с Россией. Но большинство просто не представляет, что такое Православие и Православная Церковь. А японская она или русская — для них не так уж важно. Святитель Николай Японский писал в своих дневниках, что увидел у японцев нравственность, не ограниченную какой-либо религией, и именно это сделало возможной его проповедь. Но сегодня такие традиционные для японцев понятия, как благодарность природе и благоговение перед высшим бытием, почти исчезли. Поэтому в наши дни ситуация для проповеди в Японии не самая благоприятная. Православные японцы стараются не показывать окружающим свою веру.

— Почему они не говорят о своей вере?

— В Японии не принято рассказывать о своей вере друзьям, коллегам, знакомым. Речь идет не о том, что надо скрывать свои убеждения. Просто об этом не говорят в быту. И это создает серьезные проблемы для проповеди. Могу себе представить, как бы оживилась наша церковная жизнь, если бы каждый прихожанин привел с собой на службу хотя бы одного или двух друзей. Но рассчитывать на это невозможно.

— У православных японцев есть какие-то свои традиции?

— В Японской Церкви празднуют Рождество Христово в соответствии с григорианским календарем — 25-го декабря. Однако последние пять лет все больше становится прихожан, в том числе русских, которые соблюдают юлианский календарь. Мы идем им навстречу, и 7 января еще раз служим в кафедральном соборе рождественскую Литургию. Можно сказать, что это новая традиция Японской церкви.

— Много ли заключается браков между японцами и русскими?

— В каждом приходе есть такие супружеские пары. Среди прихожан кафедрального собора мы насчитали 50 с лишним смешанных семей.

— Какие святые известны в Японии?

— В Православной Церкви это, безусловно, св. Николай Японский. А в целом в японском обществе больше всех популярен св. Николай Чудотворец.

— В Токио есть духовная семинария. Ее выпускники становятся священниками?

— Обучение в семинарии рассчитано на три года. В данный момент, к нашему большому сожалению, там учится только один семинарист. Во всей Японии сейчас служит 26 священнослужителей. Это не много. Если бы на каждом курсе семинарии училось хотя бы по одному-два человека, как раньше, этого было бы вполне достаточно, чтобы решить проблему регулярного обновления кадров. Но сейчас ситуация критическая: после того, как последний семинарист окончит учебу, в семинарии никого не останется.