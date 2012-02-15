Экзамен на Встречу: как узнать, что я встретил Бога

Православие в Украине

Каждый человек ждет встречи с Богом. Душа ведь по природе христианка, и поэтому, даже не вполне осознанно, человек ждет Встречи, Сретения с Богом. Иногда даже лютый безбожник, как только выпьет лишнего, идет в храм. Да, там «бузит» и «чудит», но — в храм ведь: что у трезвого на уме... Это просто один из миллионов примеров того, как человек чего-то ждет. Кого-то ждет...

Праведный Симеон Богоприимец ждал Спасителя несколько веков. А ждем ли Его мы?

Встреча происходит, как вы понимаете, из взаимодействия двух личностей: Бога и человека. Бог ко встрече готов. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). И тут происходит самое важное: решение человека.

То же было и тогда, на Сретение. Бог позвал Симеона: он пришел в храм «по вдохновению» (Лк. 2:27). Дух позвал Симеона, и Симеон откликнулся.

И именно отклик человека определяет Сретение, Встречу — самую главную в жизни каждого. И для встречи нужно совсем мало: ответить на тот голос, который в сердце каждого звучит непрестанно. Бог зовет всех. Тихо, громко — по-разному. Но зовет, и только человек решает, быть Встрече, или не быть.

Многие устали от такой жизни: когда все гадко и плохо, когда или с совестью нелады, или сердце почему-то щемит, хотя вроде бы все хорошо. Симеон прожил долгую жизнь, и он, наверное, устал от ожидания, когда же придет Тот, о Ком ему было предсказано. И, только услышав голос Бога, Симеон — древний и претружденный жизнью старец — спешит в храм и видит там Бога. А человек... тоже устал, тоже ждет, как бы исправить положение... А вот много раз слышит Бога зовущего, но в храм не идет, двери своего сердца Богу не спешит открыть. Вот Встречи и не происходит. А человек потом ропщет... на Бога: я вот страдал, а Ты мне так и не явился. Да как же не явился? Звал ведь столько...

Молитвой «Ныне отпущаеши» измеряется личное Сретение. Если сможешь сказать ее искренне, значит, встретил Христа, точно встретил!

Именно молитва «Ныне отпущаеши» и является, как по мне, меркой истинности и глубины такой встречи. Старец Симеон видел полноту жизни во Встрече, и теперь знал, что может идти «в путь всея земли». Встретивший Бога апостол Павел пишет удивительнейшие слова, которые пугают неверующий и соблазняют малоцерковных: «для меня жизнь ― Христос, и смерть ― приобретение» (Флп. 1:21). Смерть ― приобретение! Потому что Павел видел Полноту жизни во встреченном Христе.

Каждый из нас, кто встречает Христа на путях своей жизни, сможет мерить Встречу именно своим отношением к молитве «Ныне отпущаеши». Если можешь сказать ее искренне — встретил, точно встретил! Хотя, к слову сказать, многие говорят: «Да, я готов всегда, да хоть сейчас, ничего не боюсь, я вот такой верующий...» Как говорил Станиславский: «Не верю»! Сказать при случае можно все, но бывает в жизни такой момент, когда ты стоишь перед лицом смерти, или когда тебе страшно, или когда случилось горе — и вот тогда (когда говорить-то ничего уже не надо) каждый сможет сделать то, что следует из его Встречи: поблагодарить Бога за прожитое и сказать «Ныне отпущаеши», или заорать: Ой, спасите! Хочу еще пожить...

Каждый в свое время сдаст Экзамен на Встречу, а жизнь достаточно точно определит, была ли она у тебя

Я, уже епископом будучи, встретился с удивительной смертью. Старенькая прихожанка болела достаточно давно, тяжело и неизлечимо. И вот накануне Воздвижения я проведал ее дома, она была уже совсем слабая, почти не говорила, часто причащалась. Не принимала даже обезболивающие, хотя при этой болезни боли страшные, обычно выписывают наркотики всегда. И я пришел, сказал какие-то слова утешения, а она мне тихо, но спокойно и уверенно говорит: «Слава Богу за все. Не волнуйтесь, владыка, у меня все хорошо». Я прочитал отходную, и через пару-тройку часов она мирно преставилась. С теми же словами «Слава Богу за все» — теми же, что и святитель Иоанн Златоуст, который преставился в этот же день Воздвижения много веков назад.

Но и другие видел смерти, когда человек так хулит Бога, так грязно ругается, так изводит всех, кто рядом — не знает, куда и к кому идти...

Мораль проста: придет время, и каждый просто сдаст экзамен на свою Встречу, была она или нет; видели ли твои, именно твои очи спасение; готов ли ты уйти к Тому, Кого встретил? Ну а жизнь от Встречи до Экзамена, в принципе, достаточно точно определяет, было ли у тебя Сретение, или ты от Встречи отказался.

Епископ Филарет (Зверев)