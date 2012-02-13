Патриаршее послание по случаю празднования Дня православной молодежи

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви по случаю празднования Дня православной молодежи.

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Архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником Сретения Господня и отмечаемым ныне Днем православной молодежи.

Молодость — это благодатная пора, исполненная сил, горения, раскрытия талантов, возможностей. Этот Божий дар каждый может употребить по своему усмотрению, ибо, будучи не обремененными всецело заботами зрелой жизни, юноши и девушки получают временной ресурс для исканий, свершений и саморазвития.

Необходимо осознавать, что, имея стремление к самореализации, молодой человек не всегда способен взвешенно осмыслить свои поступки и спрогнозировать последствия своих действий, потому что внутренняя система ценностей еще не устоялась и не хватает жизненного опыта. Трезво мыслить мешают и инстинкты, и искушения юного возраста. Но само стремление к свершениям, это желание «стать кем-то», важно и ценно; его нельзя игнорировать ни юношеству, ни их наставникам.

Обращаясь к нашей молодежи, я призываю использовать бесценный дар юности на постижение Божественных установлений, на усвоение национальной культуры и на служение ближнему. Это путь желающих стать сильной личностью, ищущих полноты бытия и подлинного счастья.

Обращаясь к наставникам юных — всем тем, кто причастен к воспитанию и образованию молодежи, я призываю, прежде всего, во всем быть им достойным примером, ибо живые образы благочестия и целомудрия убедительнее всяких наставлений.

Все вместе мы должны проявлять друг ко другу любовь, уважение и терпение. Мы также призваны бережно относиться к духовному наследию нашего народа, черпать силы для стояния в правде и для единомыслия в почитании подвигов наших отцов и дедов, в наших многовековых богатых традициях. Убежден, что грядущие празднования важнейших юбилейных дат — 400-летия преодоления Великой смуты и 200-летия Бородинского сражения — способны стать действенным средством приобщения молодежи к истории своей страны и народа.

Только так — через сохранение национальной памяти, усвоение ключевых ценностей наших предков, через постижение истины Православия — происходит встреча поколений и достигается заповеданное «единство духа в союзе мира» (Еф. 4:3). Прообразом же этой встречи поколений на все времена останется вспоминаемое ныне сретение ветхозаветного старца Симеона Богоприимца с Богомладенцем Иисусом Христом.

Поздравляя всех с этим праздником, молитвенно желаю щедрой помощи от Господа в учебе, в духовном и интеллектуальном возрастании, в стремлении быть полезными ближним и дальним, Отечеству и Церкви.

Божие благословение да пребывает со всеми вами.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

