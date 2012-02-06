Слово Патриарха Кирилла в неделю о мытаре и фарисее

5 февраля 2012 года, в неделю о мытаре и фарисее, праздник Собора новомучеников и исповедников Российских, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме Спаса Преображения на Песках в Москве.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к присутствующим в храме с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец Александр, настоятель сего святого храма! Дорогие отцы, братья и сестры!

С радостью я совершил вместе со своими собратьями Божественную литургию в этом прославленном, исторически очень значимом приходском храме города Москвы и хиротонию нового архиерея — Преосвященного Ефрема, епископа Боровичского и Пестовского. Храм сей несет на себе печать страданий, которые в полной мере приняла Церковь наша, освятив историю христианства уникальным опытом мученичества и исповедничества. И радуюсь тому, что сегодня Церковь празднует память святых новомучеников и исповедников Российских — тех самых, кто в совсем недавнее время кровью своей запечатлел верность Христу. Среди них — последний настоятель перед закрытием этого храма священномученик Сергий Успенский, икону которого я с благоговением буду хранить у себя в память о сегодняшнем богослужении, об истории этого замечательного прихода, об истории мученичества и исповедничества московского клира.

Сегодняшнее памятование святых новомучеников и исповедников Российских совпадает с первым подготовительным воскресеньем к Великому Посту, именуемым на языке церковного устава неделей мытаря и фарисея. Сегодня читалось Евангелие от Луки — притча о мытаре и фарисее, которые пришли в храм и каждый из которых по-разному прославлял Бога и обращался к Нему (Лк. 18:10-14). Фарисей, будучи человеком благочестивым в соответствии с ветхозаветным законом, благодарил Бога за то, что он не такой, как другие люди. А мытарь, сборщик податей, человек ненавидимый, презираемый и, конечно, грешный, — потому что какой же мытарь, находясь на своем месте, не думал о самом себе? Но вот этот несчастный, грешный и презираемый человек, придя в храм, не благодарил Бога за то, что он хороший, а только просил Бога быть к нему милостивым, — и, по слову Спасителя, ушел более оправданным, чем фарисей.

Мы приближаемся к поприщу Святой Четыредесятницы, к Великому Посту, и поэтому Церковь настраивает нас на самое главное, что является содержанием Поста. Церковь помогает нам на примере евангельских притч осознать, что есть подлинное покаяние. В течение Великого Поста мы будем слышать много слов о покаянии — и в Великом каноне святого Андрея Критского, и в проповедях, и в молитвословиях. Но сегодня, когда мы начинаем шествие навстречу Великому Посту, мне бы хотелось сказать, может быть, о самом важном.

В покаянии человек, осознавая и осуждая свой грех, беря обязательства его преодолеть, отказывается от самого себя или, по крайней мере, от огромной части своей собственной жизни — от привычек, от взглядов на окружающую действительность, на людей, на самого себя. Подлинное покаяние может совершиться только тогда, когда человек преодолевает свое эгоистическое «я» и отвергает то, что еще вчера было для него дорого, значительно, но что не вписывается в систему Божественных заповедей; когда человек осознает противоречие между своей жизнью и Божиим законом.

Но ведь каждый человек считает, что живет правильно, даже если совершает грехи. А уж если совесть очень укоряет, то мы умеем себя успокаивать, оправдывать. Мы сравниваем себя с другими, мы говорим, что мы гораздо лучше, чем сосед, чем сослуживец, а уж тем более лучше, чем начальник! Ну, а если есть грех — так кто же без греха? Мы привыкли себя оправдывать и защищать, — но покаяние, искренне приносимое, срывает все эти маски. Оно поставляет человека лицом к лицу перед правдой Божией, так что он отказывается от того, что считал своей жизненной правдой, от того, что всячески оправдывал в себе, в том числе ссылаясь на более отрицательный, как ему казалось, опыт жизни других людей. Итак, покаяние есть разрушение своей маленькой жизненной правды, которая пред лицом Божиим вдруг оказывается неправдой, и принятие Божией правды в сердце — как сейчас говорят, переформатирование своего сознания, своих ценностных установок, своих волевых устремлений.

Удивительно это совпадение праздника святых новомучеников и исповедников Российских с первым воскресным днем, подготавливающим нас к Святой Великой Четыредесятнице. Что же означает опыт мученичества и исповедничества? А это есть полное сораспятие Христу, полный отказ от себя, даже до смерти. У человека ничего не остается своего, даже жизни, — он все отдает Богу, он сливается с Богом, он становится Божиим человеком. Вот почему для мучеников и исповедников перед смертью не требовалось покаяние, вот почему в древней Церкви мученичество приравнивалось к крещению. Если мученичество принимал некрещеный человек, то никто не ставил вопроса, член он Церкви или нет, потому что кровь мученика очищала его от греха, соединяя с Богом, — то было крещение кровью.

Вот через такое очищение от греха прошла большая часть нашей Церкви. Более тысячи человек причислены к лику святых, а скольких мы не знаем, чьи имена просто исчезли, память о которых прошла, — сегодня мы молились за них, не причисленных к лику святых, но сопричастных подвигу мучеников и исповедников. Такова глубокая внутренняя связь между покаянием и мученичеством. Ведь покаяние — это тоже исповедничество, это некий отказ от привычного образа мыслей, это зафиксированное волей твердое желание идти за Христом, пересмотреть свою жизнь, это принятие на себя Божией правды и отторжение того, что еще вчера казалось моей человеческой правдой. И мученичество есть полное посвящение человека Богу, слияние с Богом в полном доверии, в полном отречении не только от каких-то своих человеческих заблуждений и прав, но даже от самой жизни.

Что же происходит, когда человек так соединяется с Богом? Удивительные слова мы слышали сегодня в послании апостола Павла к Римлянам — этот отрывок читается всякий раз, когда мы вспоминаем мучеников и исповедников. «Я уверен, — пишет апостол Павел, — что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина не могут нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38-39). Эти громоподобные слова апостола должны всегда присутствовать в нашей памяти и в сознании: ничто не должно и не может нас отлучить от любви Божией, а значит, от общения и жизни с Богом, если мы самих себя посвящаем Ему.

Сегодня мы совершили в этом храме рукоположение нового епископа, которому придется создавать епархию, утверждать все то, о чем мы сегодня размышляем, и все то, чему мы сегодня себя посвящаем. И я надеюсь, что напутствуемый вашими молитвами и вашей любовью владыка Ефрем по милости Божией справится с теми задачами, которые перед ним стоят.

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, отец Александр, за добрые слова, которые Вы ко мне обратили, за икону священномученика пресвитера Сергия, настоятеля сего святого храма, один лик которого приближает к нам реальность мученичества и исповедничества, реальность, отделенную от нас не таким уж большим отрезком времени. Я благодарю Вас за то, как был прекрасно воссоздан и обновлен этот храм, который долгие годы находился в запустении. Здесь были светские учреждения, здесь не совершалась молитва, — можно сказать, на костях мучеников люди делали нечто, что было их маленькой человеческой правдой, не думая о правде Божией. А сегодня этот величественный храм в центре Москвы является свидетельством силы Божией правды, воссоздавший из пепла нашу церковную жизнь. Я хотел бы также поблагодарить Вас за то, что Вы несете важное послушание в Московской Патриархии, где помогаете мне общаться с сотнями и тысячами людей, возглавляя комиссию по приему посетителей Московской Патриархии. Это очень трудная пастырская работа с разными людьми — и здоровыми, и больными, и искренне верующими, и искушающими нас. Дай Вам Бог силы и дальше продолжать это служение, поддерживая, подобно Аарону, который помогал Моисею, и мои немощные руки.

Я хотел бы приветствовать и поздравить с этим воскресным днем всех вас, дорогие владыки, и пресвитеров, мне сослуживших, и всех вас, дорогие постоянные прихожане Спасо-Преображенского храма на Песках, поблагодарить два хора, которые сегодня пели, и призвать на всех вас Божие благословение. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси