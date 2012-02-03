На відновлення Спасо-Преображенського собору виділено 1,5 млн. грн.

Одеська обласна рада виділила 1,5 млн. грн. на ремонтно-відновлювальні роботи Спасо-Преображенського собору в райцентрі Болград, що згорів 26 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні на сесія прийняли депутати облради.

За словами голови Одеської облради Миколи ПУНДИКА, «пожежа в соборі обпалила серця не тільки болгар Одещини. Партія регіонів не залишиться осторонь цієї біди і зробить все можливе і необхідне для того, щоб історичний храм було відновлено в найкоротші терміни».

Він відзначив, що «це обов’язок Партії регіонів, оскільки всі знають, що болгари традиційно підтримують нашу партію, знаючи, що ми дотримуємося слова, що ми завжди виконуємо свої зобов`язання».

Як зазначалося на сесії, щоб знайти кошти на ремонт храму, депутатська більшість вирішила «перерозподілити частину бюджетних коштів», раніше передбачених обласним бюджетом на 2012 рік. Депутати мають намір і надалі залучати кошти для відновлення цього собору.

Як повідомляв УНІАН, Спасо-Преображенський кафедральний собор в Болграді, що є пам`яткою архітектури національного значення, загорівся вранці 26 січня. Розповсюдженню вогню сприяла конструктивна особливість собору - дерев`яна обрешітка, а також поліетиленова плівка всередині собору, де проводилися реставраційні роботи. Повністю згасити пожежу вдалося лише наприкінці дня.

Ікони і предмети церковного начиння, які можна було винести з собору, врятували військовослужбовці дислокованої в Болграді 12-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Висновок фахівців МНС про причину виникнення пожежі в Спасо-Преображенському соборі поки що не обнародувано. Згідно з даними міліції, вогонь міг зайнятися через халатність будівельників - залишений вночі без нагляду включений електрообігрівач, яким сушили купол будівлі.

Проте в Управлінні МНС в Одеській області цей висновок не підтверджують.

Тим часом, настоятель собору отець ВАСИЛЬ запевнив, що напередодні пожежі, 25 січня, сам закривав храм і переконався, що всі електроприлади були відключені від електромережі. На користь версії про підпал він також навів свідчення очевидців, які першими побачили пожежу.

