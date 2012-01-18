Святая вода в православии

Православие и мир

… Влага, несущая жизнь, и стихия, сметающая все на своем пути. Вода благословения и потопа. Какие виды святой воды существуют в православной христианской традиции и для чего они нужны?

Вода в Библии

Вода – один из древнейших религиозных символов. В Священном Писании она занимает ключевое место. Водой называется неоформленная материя в самом начале творения мира: после того как Бог «в начале» сотворил небо и землю, «Дух Божий носился над водою». Из воды же, согласно библейскому рассказу о творении мира, появляются первые живые существа: пресмыкающиеся и рыбы. В жизни человека, сотворенного «из праха земного», вода тоже играет очень важную роль.

Человек – часть этого мира. Принадлежа душой к миру небесному, духовному, своим телом человек всецело принадлежит миру материальному, — миру, в котором так важна вода, которая присутствует везде, где встречается жизнь любом ее проявлении. Поэтому первый аспект религиозной символики воды – это вода как начало, несущее жизнь.

Но вода может стать и грозной стихией, стать символом разрушения и смерти. Таинственная черная глубина воды способна убить и уничтожить, стереть с лица земли города и цивилизации, стать образом иррациональной и неуправляемой стихии. Первый человеческий мир, как рассказывает первая книга Библии, погиб в водах потопа. Такой способ избрал Бог, чтобы уничтожить мир, в котором зло стало абсолютно преобладать над добром. Не знак ли это того, что когда человек живет во зле, сам мир, созданный Богом для того чтобы быть в гармонии с человеком, восстает против своего «повелителя»? Христиане веруют, что грехопадение первых людей повредило не только самому человеку, но внесло дисбаланс во все мироздание: образ отношения людей друг с другом и с миром стал иным, не таким, каким задумал его Бог. И теперь вода, некогда бывшая началом жизни, становится стихией, несущей смерть.

Но став разрушительной, вода как символ приобретает еще одно измерение: она очищает. Воды потопа по велению Божию очистили мир от тотального засилья греха. Чистота, возрождение и обновление – третий аспект символики воды в библейской культуре. Вода смывает грязь, очищает тело, одежду и жилище. Эта символика воды – основанная на ее самых естественных свойствах — пронизывает всю Библию.

Великое освящение воды

Вода как начало жизни, как символ суда и смерти, как средство очищения – три эти основные измерения воды как религиозного символа связаны с тремя основными акцентами христианской веры: творение, грехопадение, искупление. Весь мир, вода как его часть, человек как его «венец» — сотворены Богом изначально добрыми, «благими» в своей сущности. Но та же материя, «добрая» в своей основе, послужила орудием падения человека, что привело его к рабству греху и смерти. Но во Христе – Боге воплотившемся – и Его властью вещество может снова стать символом Божия присутствия и Его славы, стать материей таинства, соединяющего человека с Богом.

Каждый раз, когда совершается крещение, происходит так называемое великое освящение воды. Оно же совершается в канун и праздник Крещения Господня. Молитвы, которые читаются во время этого чина, — это торжество хвалы и благодарения, обращенное к Богу от лица всего мира. Слишком узко рассматривать освящение воды как «сакрализацию» некоторого количества вещества. Из читаемых молитв видно, что замысел авторов, написавших эти слова много столетий назад, — в том, чтобы вновь сделать воду способной стать явлением и присутствием силы и любви Божией в этом падшем, но искупленном мире.

Благодарственные слова молитвы великого водоосвящения делают нас свидетелями творения, возвращают нас к самым истокам жизни. А способный благодарить, человек становится свободным по отношению как к Богу, так и к миру.

«Покажи эту воду водой обновления, водой освящения, очищением плоти и духа, ослаблением уз, оставлением прегрешений, просвещением душ, банею вечной жизни, обновлением духа, даром усыновления, одеждой нетления, источником жизни…», — молится священник. Любое освящение, совершаемое Церковью, никогда не является видимым, «физическим» чудом, своего рода превращением, которое можно «пощупать» и доказать. Можно ли провести какие-то лабораторные анализы или исследования, которые «докажут» некоторые изменения вещества, или нет – не должно волновать верующего. Можно даже сказать, что ожидание или поиски подобных «изменений» часто рассматривались Церковью как богохульство и грех. Ведь не для того пришел Христос, чтобы «естественную материю» заменить какой-то «сверхъестественной», или «освященной». Сын Божий воплотился для того, чтобы открыть нам путь к соединению с Богом. И Он возвращает материи ее изначальное свойство – служить средством такого единения. Таким образом, вода крещения – вода великого освящения – является святой, то есть становится местом присутствия Христа и Святого Духа.

Малое освящение воды

Кроме чина великого водоосвящения, совершаемого очень редко (вода, оставшаяся при совершении таинства крещения, далее не используется), в церковной традиции сложился и чин «малого водосвятия», который во многих храмах служится довольно часто, порой даже каждое воскресенье. Этот чин основан на иной идее освящения. Если великое освящение воды, о котором речь шла выше – это освящение прежде всего и преимущественно через саму молитву, то в малом водосвятии ключевую роль играет погружаемый в воду предмет – крест как образ Креста Христова. Причем вещество, из которого этот крест изготовлен, не имеет никакого значения: важно, что этот крест – святыня как символ победы Иисуса Христа над смертью.

Церковная традиция, таким образом, знает два способа освящения: через непосредственно молитву и через соприкосновение с чем-либо, что уже освящено.

Освящение через соприкосновение применяется и по отношению к крещенской воде. Священники часто советуют долить немного святой воды в сосуд с питьевой водой, чтобы освятить ее. Вода, освященная таким образом, употребляется верующими наравне с первой, бывшей «источником» освящения.

В древности же воду могли освящать, не только погружая в нее крест или доливая святой воды. Известен чин «омовения мощей» — по сути тот же чин малого водоосвящения, но погружали при этом в воду не крест, а часть мощей святого угодника. В XVII веке этот чин совершали в Великую Пятницу перед Пасхой в московском Кремле, а потом постепенно он оказался вытеснен обычным теперь способом малого водосвятия.

Зачем это нужно?

Освящение воды, как и вообще любое священнодействие, не является замкнутым в себе. Так, на литургии освящаются хлеб и вино для того, чтобы стать средством истинного единения с Богом. И вода освящается не для того, чтобы годами храниться в кладовке (хотя при многолетнем хранении она, как правило, не портится: приходилось встречать совершенно свежую святую крещенскую воду, простоявшую на полке шестнадцать лет!), но что чтобы ее употребляли, чтобы она могла являть собою отпущение грехов, избавление, спасение, освящение души и тела, для того, чтобы, как писал замечательный богослов ХХ века отец Александр Шмеман, «быть тем, чем предназначена быть вся материя: путем к конечной цели — обожению человека, познанию Бога и соединению с Ним».