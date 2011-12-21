Митрополит Иларион: Икона напоминает человеку об истинных ценностях, дает иное видение мира

9 декабря 2011 года председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион принял участие в торжественной церемонии открытия в Государственной Третьяковской галерее экспозиции «Во Христе (In Christo)». Приветственное слово владыки приводит сайт ОВЦС:

Митрополит Волоколамский Иларион

Ваше Высокопреосвященство! Ваше Преосвященство!

Ваши Превосходительства! Уважаемые представители Министерства культуры и Государственной Третьяковской галереи!

Дорогие братья и сестры!

Рад приветствовать вас на открытии в стенах Третьяковской галереи замечательной выставки шедевров кисти Джотто и его школы. В эти дни в баптистерии кафедрального собора Флоренции откроется выставка икон школы Андрея Рублева, Дионисия и Новгородской школы из коллекции Третьяковской галереи. Этот обмен выдающимися образцами восточной и западной иконографии стал возможен благодаря итало-российскому культурному сотрудничеству в рамках завершающегося Года русского языка и российской культуры в Италии и итальянского языка и итальянской культуры в России. Большую роль в реализации данного проекта сыграло тесное взаимодействие между Отделом внешних церковных связей и Флорентийской архиепископией Римско-Католической Церкви. Таким образом, данный обмен выдающимися произведениями иконографии имеет не только культурное, но и духовное измерение. Православные в России и католики в Италии имеют замечательную возможность соприкоснуться с лучшими образцами религиозного искусства, представляющими духовные традиции восточного и западного христианства.

В православной традиции икона занимает особое место. В сознании многих, особенно на Западе, Православие отождествляется прежде всего с византийскими и древнерусскими иконами. Репродукции с византийских и русских икон можно увидеть как в православной, так и в католической, протестантской и даже нехристианской среде. Икона является безмолвным и красноречивым проповедником Православия не только внутри Церкви, но и вне Церкви. По словам русского исследователя икон Л. Успенского, «если в период иконоборчества Церковь боролась за икону, то в наше время икона борется за Церковь». Икона борется за Православие, за истину, за красоту. В конечном итоге, она борется за душу человеческую, потому что в спасении души заключается цель и смысл существования Церкви.

Русский философ Е. Трубецкой называл икону «умозрением в красках», а выдающийся богослов и священник Павел Флоренский – «напоминанием о горнем первообразе». Икона напоминает о Боге как о том Первообразе, по образу и подобию Которого создан каждый человек. Богословская значимость иконы обусловлена тем, что она живописным языком говорит о тех догматических истинах, которые открыты людям в Священном Писании и церковном Предании.

Святые Отцы Востока и Запада называли икону Евангелием для неграмотных. «Изображения употребляются в храмах, дабы те, кто не знает грамоты, по крайней мере глядя на стены, читали то, что не в силах прочесть в книгах», – писал святитель Григорий Великий, папа Римский.

Византийская икона являет не просто человека Иисуса Христа, но именно Бога воплотившегося. В этом отличие иконы от живописи Ренессанса, представляющей Христа «очеловеченным», гуманизированным. Хотя Джотто принято относить к эпохе раннего Ренессанса, в его произведениях еще со всей ясностью предстает та древняя иконографическая традиция, которая является общей для Востока и Запада.

Православная и Католическая Церкви как наследницы этой древнехристианской традиции призваны к совместному свидетельству о ней перед лицом современного секулярного мира. Примером такого свидетельства стали выставки икон из Третьяковской галереи во Флоренции и произведений Джотто в Москве.

Икона напоминает современному человеку о том, что, помимо того мира, в котором он живет, есть еще иной мир; помимо ценностей, проповедуемых безрелигиозным гуманизмом, есть еще иные духовные ценности; помимо тех нравственных стандартов, которые устанавливает секулярное общество, есть еще иные стандарты и нормы.

Об этом значении иконы для современного человека говорит Л. Успенский: «…В наше время… происходит встреча двух, в корне различных ориентаций человека и его творчества: антропоцентризма секуляризованного, безрелигиозного гуманизма и антропоцентризма христианского. На путях этой встречи одна из главных ролей принадлежит иконе. Главное значение ее открытия в наше время представляется не в том, что ее стали ценить или более или менее правильно понимать, а в том свидетельстве, которое она несет современному человеку: свидетельстве о победе человека над всяким распадом и разложением, свидетельстве иного плана бытия, которое ставит человека в иную перспективу в соотношении его с Творцом, в иную направленность по отношению к лежащему во грехе миру, дает ему иное ведение и видение мира».

Верю, что выставки в Москве и Флоренции внесут свой значительный вклад в дело христианской проповеди, в которой нуждается современный мир. Благодарю за внимание.