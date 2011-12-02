У РПЦ створили Стандарт присутності єпархій в Інтернеті

Управління справами Московської Патріархії та Синодальний інформаційний відділ розробили «Стандарт присутності єпархій Російської Православної Церкви в Інтернеті». Документ розісланий в єпархії РПЦ для реалізації.

Широке поширення інформаційно-комунікаційних технологій зробило можливою появу в російськомовному Інтернеті великої кількості різноманітних єпархіальних і парафіяльних ресурсів, на сторінках яких розміщуються матеріали про церковне життя. До «Стандарту» увійшли рекомендації з організації офіційного сайту єпархії: прописаний варіант технічного завдання, запропонована докладна рубрикація, розглядаються технологічні аспекти роботи сайту, наводяться приклади систем управління сайтом, обумовлюються форми інтеграції з соціальними мережами і блогосферою. Особлива увага приділяється інформаційному наповненню офіційних інтернет-ресурсів єпархій.

«У самокерованої Церкви, екзархатів, Митрополичих округів, митрополій можуть бути свої інтернет-ресурси, на яких публікується інформація про всі єпархії, підрозділи та установи даного канонічного утворення. При цьому даний портал повинен бути самостійною платформою, зі своєю редакцією і оригінальним наповненням. На ньому можуть бути встановлені посилання на єпархіальні сайти. Проте офіційні сайти єпархій повинні бути самостійними, їх не слід створювати як субсайт єдиного порталу самокерованої Церкви, Екзархату, Митрополичого округу або митрополії », - наголошується в документі.

За «Стандартом», офіційний сайт єпархії повинен бути головним веб-сайтом, на якому розміщуються матеріали про церковне життя даної єпархії. Ось чому слід уникати практики створення кількох офіційних сайтів єпархії або передоручення функцій офіційного порталу інтернет-сторінці кафедрального собору чи іншого канонічного підрозділу єпархії. Такий перерозподіл не тільки ускладнює пошук потрібної інформації, вносить хаотичність в інформаційну діяльність єпархії, але, насамперед, сприяє ідеологічному поділу інформаційної стратегії єпархії.

«Сьогодні існування в Інтернеті простого сайту-візитівки не відповідає високому рівню єпархіального управління - з його розгалуженою системою підрозділів, напрямів діяльності, численності благочинь та парафій, - сказано в документі. - Освітлення життя єпархії має відбуватися на гідному рівні, який досягається, в тому числі існуванням багатофункціонального порталу. При цьому важливо при створенні таких порталів не зловживати популярною технологією Web 2.0, яка дає змогу займатися наповненням ресурсу у вільному режимі. Неправильно уподібнювати офіційні сайти єпархії соціальним мережам, і, зокрема, блогам, що робить офіційний ресурс схожим на онлайн-щоденник без певного авторства».

Оптимальним варіантом організації порталу єпархії міг би стати принцип «корпоративного сайту». Офіційний інтернет-ресурс повинен містити повну інформацію про єпархії, її проекти, події, відрізняючись від простого сайту-візитівки вичерпними відомостями, забезпеченими відео- і фотоматеріалами, а також різними навігаційними технологіями, в тому числі пошуковими сервісами, архівами.

У зв`язку з тим, що формування інформаційної роботи в Інтернеті відповідно до «Стандарту» вимагатиме значного часу, Синодальним інформаційним відділом передбачається опитати єпархії про хід реалізації документа через півроку - у травні 2012 року.

Патріархія.ru



