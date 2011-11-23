Есть ли в УПЦ «первенствующий» митрополит Агафангел?

Религия в Украине

23 ноября 2011 года Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Владимир (Сабодан) отмечает свой день рождения. Ему исполняется 76 лет. Накануне этого дня было обнародовано официальное обращение митрополита Агафангела (Саввина) к епископам УПЦ, в котором Одесский митрополит пригласил всех иерархов УПЦ собраться 23 ноября в Киево-Печерской лавре, чтобы «принять участие в сугубой молитве о здравии Его Блаженства».

Есть ли в УПЦ «Первенствующий»?

В принципе в самом этом обращении нет ничего особенного. Действительно, ежегодно епископы УПЦ собираются 23 ноября в лавре, чтобы вместе отслужить литургию и поздравить митрополита Владимира с днем рождения. Однако в нынешнем году ситуация не совсем стандартная. Митрополит Владимир находится в тяжелом состоянии в больнице. Совершать богослужение он не может. Поэтому празднование дня рождения митрополита Владимира пройдет в лавре без него самого. Даже принять в больничной палате семь десятков украинских архиереев, которые, вероятно, прибудут в Киев, он едва ли сможет.

Кроме того, внимание журналистов привлекла подпись, поставленная под указанным обращением: «Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, Первенствующий член Священного Синода УПЦ». Дело в том, что Устав об управлении УПЦ не знает такого понятия как «Первенствующий член Священного Синода». Этот термин («Первенствующий») является очевидным анахронизмом. Он употреблялся в Российской империи в XVIII-XIX вв., когда высшим органом церковного управления был Святейший Синод. В то время в Российской Церкви не было Предстоятеля (Патриарха), а равнопатриаршим органом управления считался Святейший Синод (потому он и назывался «Святейшим», то есть носил фактически патриарший титул).

С момента учреждения Синода (в 1721 году) во главе него стоял президент (первым президентом Синода был митрополит Стефан Яворский). Однако с 1726 года президент был переименован в Первенствующего члена Синода. Такими первенствующими членами в Синоде могли быть митрополиты, занимавшие главные кафедры Российской Церкви (например, Киевскую или Петербургскую). Потому сам титул «Первенствующий» указывает на особое церковное устройство, в котором нет Предстоятеля Церкви, но есть коллективный орган высшего церковного управления, в котором один из иерархов носит звание «Первенствующего». Вполне очевидно, что сегодня ситуация в Украинской Церкви совершенно иная. У нее есть Предстоятель (митрополит Киевский и всея Украины), и именно он возглавляет Синод (в качестве его председателя), а потому в Синоде УПЦ нет и не может быть никаких «Первенствующих членов».

Сам факт употребления митрополитом Агафангелом этого термина, видимо, означает, что, по его мнению, ныне в Украинской Православной Церкви Предстоятель фактически отсутствует, поэтому верховная власть автоматически должна перейти к Священному Синоду, а в этом Синоде главным («Первенствующим») является именно митрополит Агафангел.

Однако, такая трактовка сложившейся в УПЦ ситуации не совсем корректна. Устав об управлении УПЦ специально оговаривает, что надлежит делать в случае, если митрополит Киевский и всея Украины «по каким-либо причинам не может исполнять обязанности председателя Священного Синода». В такой ситуации его обязанности (как председателя Синода) временно исполняет старший по хиротонии постоянный член Синода. При этом Устав специально оговаривает, что «Временный председатель Священного Синода не является каноническим Местоблюстителем» (Статут про управління УПЦ. IV, 18).

Таким образом, только в том случае, если сам митрополит Владимир официально заявит, что он временно не может исполнять обязанности председателя Синода, или если сами члены Синода придут к официальному заключению, что состояние здоровья митрополита Владимира временно не позволяет ему исполнять обязанности председателя, лишь тогда старейший по хиротонии постоянный член Синода (на данный момент таковым, действительно, является митрополит Агафангел) сможет созвать заседание Синода и провести его без митрополита Владимира. Хотя даже в этом случае он не будет является каноническим Местоблюстителем Киевского митрополичьего престола.

Должность Местоблюстителя в УПЦ может появиться лишь в случае смерти Киевского митрополита, его ухода на покой, пребывания его под церковным судом или по иным причинам, которые делают невозможными исполнение им обязанностей Предстоятеля. В этом случае Синод (созываемый старшим по хиротонии постоянным членом) тайным голосованием избирает из числа своих постоянных членов Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры, который принимает временное руководство УПЦ (до момента избрания нового Предстоятеля) (Статут. V, 13).

Так или иначе, в ситуации, когда Киевский митрополит жив, не ушел на покой и официально не отказался от своей должности, ни о каком Местоблюстителе (равно как и ни о каких «Первенствующих» членах Синода) речи быть не может. Потому митрополит Агафангел, самочинно усвоив себе такой титул, явно вышел за рамки Устава УПЦ.

Обращение митрополита Агафангела, обнародованное накануне дня рождения митрополита Владимира, это явный знак того, что тяжелая болезнь Предстоятеля УПЦ подтолкнула Одесского митрополита к попытке провести в Церкви переворот. Он слишком явно сделал заявку на роль фактического главы УПЦ. Едва ли столь откровенная претензия на власть при еще живом митрополите Владимире будет одобрена епископами УПЦ…