Предстоятели Поместных Православных Церквей поздравили Патриарха Кирилла с 65-летием

Предстоятели Поместных Православных Церквей поздравили Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 65-летием со дня рождения.

***

Поздравление Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II:

Ваше Святейшество, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, дорогой во Христе брат!

От имени полноты Грузинской Православной Церкви, от лица Священного Синода и клира и от себя лично сердечно приветствуем Вас и поздравляем Вас со знаменательным юбилеем — 65-летием со дня Вашего рождения.

Наши Церкви прошли сложный путь преследований и унижения. Не менее сложным является современное положение человека и человечества. Сделав огромные шаги вперед в области науки и техники, человечество сделало большие шаги назад в духовно-нравственной жизни.

Мы живем на стыке двух столетий и двух тысячелетий. Это время великих перемен, больших разрушений и научных открытий. Это время процесса, которое мы называем периодом глобализации. Происходит переоценка ценностей, активизируются центробежные и центростремительные силы — отсюда хаос и непредвиденные межэтнические и межрелигиозные осложнения. Единственной надеждой для человечества остается наша вера в Бога и стремление помочь ближнему найти путь истины.

Вы, Ваше Святейшество, являетесь продолжателем Ваших великих предшественников. Сегодня как никогда личный пример имеет огромную силу, потому что Вы имеете большой опыт в области духовного просвещения, в области взаимоотношений Церкви и государства, в области межцерковных и межрелигиозных отношений. Вы хорошо знаете, каковы запросы современного человека и его слабости, поэтому Ваша деятельность является деятельностью прощения и милосердия. Это верный путь духовного шествия к Господу.

Желаем Вам, Ваше Святейшество, всесильной помощи Божией в Вашем Первосвятительском служении, а Церкви и стране Вашей — дальнейшего процветания.

В знак нашего глубокого к Вам уважения и любви во Христе мы преподносим Вашему Святейшеству Патриарший жезл, который будет помогать Вам в несении Вашего Первосвятительского служения.

***

Поздравление Святейшего Патриарха Сербского Иринея:

Ваше Святейшество, дорогой и возлюбленный брат и сослужитель о Господе!

С радостью и братской любовью направляем Вам от лица Святого Синода, всей честной иерархии, боголюбивого священства, преподобного монашества и верующего народа Сербской Православной Церкви, а также от себя лично, теплые поздравления и самые лучшие молитвенные пожелания в день Вашего 65-летия.

От всего сердца желаем Вам доброго здоровья, долголетия и дальнейшего плодотворного архипастырского служения на троне Патриархов сестринской Русской Церкви и на благо всего Православия.

Ваша личность не нуждается в похвальных словах и эпитетах от людей, и тем более от Нашей мерности. Ваша жизнь и есть похвала перед Богом и между людьми, а Ваше архипастырское служение в Винограднике Господнем служит венцом и украшением Вашей личности и Вашей жизни.

Как епископ Вы являете собой образ Доброго Пастыря, Первого и вечного Архиерея Церкви, Епископа душ наших и Пастыреначальника, Господа нашего Иисуса Христа, Того, Который душу Свою полагает за словесных овец Своего Стада. Вы явили собой образ выдающихся святителей Православной Церкви, тех, которые светом Евангелия многим освещали путь спасения. Ваше служение в Церкви и за Церковь излучает ревность за Дом Божий.

Как служитель Вы пристанище и великий ревнитель благообразного богослужения; богослужения, которое присутствующих возносит от земли на небо. Ваше начальствование святой Евхаристией и другими молитвенными собраниями, так же как и Ваше умилительное пение, навсегда останется в памяти тех, которые Вам сослужили и молились вместе с Вами.

Как проповедник Слова Божия Вы вживую, и поэтому убедительно, свидетельствуете о красоте Лика Христова, о радости жизни во Христе, о истинности и актуальности Евангелия.

Господь наш, Единый Человеколюбец, да укрепит Вашу душу и тело, дабы Вы достойно, как и до сегодняшнего дня, служили Ему и святой Его Церкви, и свидетельствовали, делом и словом, неизмеримую Его любовь и святость Его Церкви.

В знак благодарности за Вашу любовь к нашему православному народу и Церкви, а также за евангельское свидетельство о Православии перед всем миром, Мы просили Его Преосвященство епископа Моравичского Антония, настоятеля подворья Сербской Православной Церкви в Москве, передать Вам от Нашего имени и от имени Нашей Церкви икону святителя Николая, епископа Охридского и Жичского, с частицей его святых мощей.

Многая лета, Святейший Владыко!

***

Поздравление Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила:

Ваше Святейшество, Возлюбленный во Христе собрат и сослужитель.

Сердечно поздравляем Вас с 65-летним юбилеем, заверяя в нашей братской во Христе любви и особом уважении за Ваши веру, культуру и труды на благо Православия.

Вас как выдающуюся личность, ведущую интенсивную и многообразную деятельность, хорошо знают и ценят во всем мире.

Вы с особой жертвенностью посвятили себя Церкви, встав на этот путь сразу после окончания Ленинградской духовной академии под руководством приснопамятного митрополита Никодима (Ротова), который рассмотрел в юном богослове надежду для будущего Русской Православной Церкви.

Неся служение в качестве иерарха Русской Православной Церкви в период тяжелых испытаний для Вашего народа, Вы смогли «угождать всем во всем» (1 Кор. 10:33), чтобы Церковь свидетельствовала о Христе, несмотря на суровость истории.

Опыт, приобретенный Вами в качестве преподавателя Патрологии, а также во время служения на архиерейской кафедре и в рамках межправославных и межхристианских диалогов, где мы с Вами лично много раз встречались, помог в Вашем пастырском служении и в свидетельстве веры, как внутри Церкви, так и за ее пределами.

По Божиему Промыслу, после отшествия ко Господу приснопамятного Патриарха Алексия II, 27 января 2009 г. Вас избрали Патриархом Московским и всея Руси. Патриарший трон означал для Вас новую и великую ответственность, которую Вы решительно взяли на себя, придав церковной жизни динамичность, в соответствии с современными нуждами увеличив ее социальную и миссионерскую активность, которую Вы продвигаете «во время и не во время» (2 Тим. 4:2) в этом быстро меняющемся и нередко взволнованном мире.

От имени членов Священного Синода Румынского Патриархата и от нас лично желаем Вам многих лет и помощи Бога в Вашей многообразной деятельности на благо Русской Православной Церкви и в продвижении общения между братскими Православными Церквами.

***

Поздравление Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы:

Ваше Святейшество!

Сегодня исполняется 65-лет со дня Вашего рождения. Взоры верующих Русской Православной Церкви и всех любящих Вас направлены к Вашему Святейшеству, желая оказать Вам свою любовь и уважение, с пожеланием многих милостей от Господа, помогающих Вам в высоком Патриаршем служении Святой Церкви Христовой.

Обыкновенно, в такие дни, как сегодня, воспоминается прошедшее время.

Родились Вы в священнической семьи, в трудное безбожное атеистическое время. Тогда, именно в Вашем детском, юношеском сердце разжигалась вера и определялось мировоззрение. Ваш родной священнический дом был местом развития любви к Богу, Церкви и ко всему родному, отеческому. Уместно припомнить Слово Божие: «всяко дерево доброе, и плоды добрые творит, а злое дерево, плоды злые творит» (Мф. 7:17-18).

Ваше богатство духовное и интеллектуальное — плоды родительского дома — обогащает верующих не только Московского Патриархата, но также Поместных Православных Церквей и мир инославный. Плоды Вашей сейбы, во всех отношениях, велики. Они известны многим.

Сегодня Церковь Русская благодарит Вас за все это, что Вы сделали и делаете по сей день как Предстоятель Церкви и гражданин своего Отечества.

Ваше Святейшество!

Благодарим за Ваше любезное братское отношение к Польской Православной Церкви, которую Вы многократно посещали и знакомились с ее жизнью. Нашим признанием Ваших больших трудов было присуждение докторской степени honoris causa Христианской духовной академии в Варшаве.

Ваше Святейшество! Сегодня радуется Русская Церковь, что имеет великого Патриарха. Радуемся и мы.

От имени полноты Польской Православной Церкви сердечно приветствую с Вашим юбилеем 65-летия.

Всевышний Господь да дарует Вам здоровье и всякое благополучие и помощь Свою в высоком Патриаршем служении.

Пресвятая Богородица, в своей иконе «Одигитрии» Смоленской, которую любите и почитаете, да окрыляет Вас своим Пречистым омофором.

Многая лета Святейший Владыко!

***

Поздравление Блаженнейшего Митрополита Чешских земель и Словакии Христофора:

Ваше Святейшество! Возлюбленный о Господе нашем Иисусе Христе Собрат и Сослужитель у Престола Божия!

В этот знаменательный для Вас день прошу принять от глубины сердца самые добрые и теплые благопожелания в связи с юбилеем Вашей Святыни.

Всеблагий Бог благословил Вас многими талантами, ни один из которых не был сокрыт, и Вы всю жизнь без остатка отдали служению Церкви Христовой, проповеди Слова Божия и защите православных ценностей в современном секуляризированном мире. Подобно Вашему небесному покровителю святому равноапостольному Кириллу, учителю Словенскому, Вы доступным и понятным современному человеку языком проповедуете евангельскую истину. Ваша телевизионная передача «Слово Пастыря» стала историческим эталоном телевизионного благовествования, приведшего миллионы людей ко Христу Спасителю.

Во времена правления богоборческой власти Вы с честью исполняли все возложенные на Вас церковные послушания, проявив себя одаренным благодатью пастырем и богомудрым святителем, со Страхом Божиим заботящимся о вверенных ему чадах. Благодаря жертвенному служению, Вы стяжали любовь и уважение не только у своей многомиллионной паствы, но и во всем православном мире. Православная Церковь Чешских земель и Словакии во всей своей полноте благодарит Ваше Святейшество за Вашу любовь и поддержку.

Ваше Святейшество! Еще раз, сердечно поздравляя Вас со знаменательным юбилеем, молитвенно желаем, чтобы под Вашим мудрым руководством еще многие годы корабль Русской Православной Церкви нес народ Божий по бурным волнам житейского моря к благословенной гавани Вечного Спасения, а Вы, Ваше Святейшество, присно получали благодатное укрепление от источника нашего Воскресения — Христа Спасителя. Да укрепит всемилостивый Господь жертвенное Первосвятительское служение Вашей Святыни и дарует Вам многая и благая лета!