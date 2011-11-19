Взгляд Патриарха

В конце Божественной литургии при архиерейском чине ее совершения каждый служащий священник подходит за благословением к архиерею. Это правило неукоснительно соблюдается и тогда, когда службу возглавляет Патриарх, но, казалось бы, знакомое уставное действо имеет в этом случае совершенно иное внутреннее содержание. У своего правящего Владыки, с которым общаешься и встречаешься довольно часто, и который знает о тебе даже больше, чем сам ты ведаешь и благословение сугубо «свое», привычное и ожидаемое.

Иное дело Патриарх. Особенно для тех, кто из своего провинциального «далеко» видел Святейшего только по телевидению, да на журнальных и газетных страницах. Одно слово «патриарх» тут же вызывает ассоциации, где сплетаются величие, недоступная высота служения, историческая значимость и какая-то реально увиденная неотмирность.

Именно в таком, удивительно возвышенном состоянии и в тоже время с удивительным благоговейным волнением, подобным тому, которое испытывал в первый год своей священнической жизни, подходил я в череде священства отслужившего вместе с Патриархом Кириллом на Театральной площади Луганска под святительское благословение.

- Благословите, Ваше Святейшество, – а в ответ патриарший взгляд. Не простой, для всех стандартный и одинаковый, а радостно всматривающийся, излучающий любовь и надежду на понимание. Это не грозный взгляд вершителя судеб, и не безразличные глаза руководителя сотен и тысяч. В этом взгляде и словах, сказанных Патриархом, было именно личное обращение. Святейший смотрел именно на меня и говорил, скорее даже просил, только меня, чтобы хранил и берег я веру православную и любил прихожан своих.

Есть такое выражение «взгляд, проникающий в душу». В данном случае это был взгляд, душу возрождающий и одновременно наставляющий, и утверждающий.

Мне непросто понять, как при той ежедневной колоссальной нагрузке и графике служб, поездок, встреч и прочих мероприятий наш Патриарх умеет постоянно быть небезразличным, как и трудно сейчас найти вопросы общественной и церковной жизни, которые обошли бы стороной Святейшего.

Хотя не столь давно сам Патриарх приоткрыл мне одну особенность своего служения, которая дает ему силы. В прошлом году в удивительно теплом интервью киевской телекомпании «Эра» он сказал:

«Я стараюсь посохом не стучать, даже оставаясь наедине, хотя иногда и есть поводы для этого. Слишком много гнева и злобы в человеческом обществе, чтобы она еще и от Патриарха исходила».

Подумайте, сколь часто мы своим священническим «посохом» стучим, как нередко в нашем служебном и житейском обиходе царствуют категорические определения и указания, сколь преобладают в мыслях наших осуждающие интонации… Видно оттого и взгляд наш не столь любвеобилен.

Сегодня многие из нашей православной среды говорят о необходимости «агрессивного миссионерства», о том, что надобно быть коммуникабельным, доступным и образованным. Ни одного Синода не проходит, где бы ни подчеркивались эти задания: быть многогранными в православной деятельности. Но, давайте честно признаемся, что не очень пока исполняются эти пожелания. На бумаге лишь они, да в интернетных дискуссиях. Мы, к сожалению, и в день сей большей частью остаемся на уровне грибоедовского Репетилова: «Шумим, братец, шумим».

Невольно задается вопрос, почему Святейший может быть многогранным в своей деятельности, откуда у него берутся знания, силы и умение?

Он сам на это ответил. В том же интервью:

«Я люблю все, я люблю жизнь. Я люблю природу, люблю людей, люблю искусство, люблю спорт, но больше всего в жизни я люблю то, чем я занимаюсь, — я люблю Церковь и люблю церковное служение, люблю молитву и люблю размышлять, люблю открывать свою душу Богу, потому что реально чувствую Его присутствие в своей жизни».

Основа патриаршего умения любить святым Евангелием определена. Вот слова апостольские: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2Кор.9:8). Именно любовь к мысли, к постоянному открытию Богу своей души и дает возможность получать ту благодать, о которой говорит апостол.

И еще одна отличительная черта нашего Патриарха. Он всегда подчеркивает, что только идеал Святой Руси может даровать народам нашим и духовную крепость, и жизненную стабильность, и спасение в вечности.

За Божественной литургией в Киево-Печерской Лавре в День крещения Руси Святейший сказал:

«Были грешники, были и преступления, были и слабости в народной жизни, но как величайшую ценность через тысячу лет мы пронесли и проносим великий идеал Святой Руси — общности людей, в которой главной доминантой жизни является праведность. И как бы снисходительно и презрительно ни взирали на нашу детскую и наивную веру сильные мира сего, как бы ни пытались они обливать ее грязью и презрением, мы со смирением и в простоте сердец будем хранить эту наивную веру, что помогала народу нашему встать и на защиту Отечества, и веру сохранить, и детей воспитывать несмотря на страшные гонения и притеснения».

Сочетание общественного служения с этой великой идеей, которая внутри себя подразумевает любовь к каждому, к тебе приходящему, и есть отличительная особенность нашего Патриарха.

Именно поэтому так проникающе любвеобилен его взгляд. Взгляд, который утверждает истину и дает силу.

С Днем Рождения, Святейший!

Протоиерей Александр Авдюгин, № 2 журнала «Лоза»