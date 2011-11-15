Одесская епархия УПЦ: Родина 20 лет назад разделена бездумными политиками

Концепция Евразийского Союза – геополитическое воплощение великой духовной идеи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – идеи Русского Мира.

Об этом специально для РИА «Новый Регион» пишет секретарь Одесской епархии протоиерей Андрей Новиков.

Вышедшая недавно в «Известиях» статья председателя правительства России Владимира Владимировича Путина «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня» стала первым в своем роде политико-экономическим манифестом воссоединения нашей единой духовно, культурно, исторически и цивилизационно Родины, разделенной 20 лет назад бездумными и злонамеренными политиками.

Этим трагическим разделением наше общее Отечество, само историческое имя которого выродилось в уродливую формулировку «постсоветское пространство», как казалось многим, было обречено на духовную, политическую и экономическую деградацию, дальнейшую фрагментализацию и исчезновение с арены мировой истории. Не только недоброжелателями России как преемницы Рима и Византии, но и сторонниками маргинализации роли Православия в мировых процессах такой распад страны с нескрываемым удовлетворением был воспринят как провал в глобальном масштабе православного цивилизационного проекта. Западные грантоеды и просто русофобы с умным видом поучали нас якобы неизбежной закономерности: ну что ж, мол, всякая империя есть зло, и всякая империя неизбежно распадается, что само по себе, будто бы, бесспорное благо. Такая позиция навязывалась с целью окончательного уничтожения так и не уничтоженного большевиками православного историософского сознания, все еще присущего разделенному триединому русскому народу. В центре этого сознания стоит простая и целостная идея об особом действии Промысла Божия в отношении нашей Родины, Святой Руси, и о ее особой миссии в мире.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл был первым, кто после этого трагического разделения страны выступил с целостной, религиозно, философски, исторически и практически обоснованной моделью духовной реинтеграции Свято-Русского Отечества. Патриарх выдвинул идею Русского Мира, на нерушимость целостности и богозаповеданность единства которого неоднократно указывал в своих многочисленных первосвятительских проповедях и выступлениях. Недвусмысленное, откровенное слово своего Патриарха миллионы верующих чад Русской Православной Церкви, особенно те, кто оказался за пределами современной Российской Федерации в условиях господства прораскольнической и националистической государственной пропаганды, восприняли как подлинный прорыв. Я нисколько не преувеличиваю – словами Патриарха была наконец-то разрушена многолетняя традиция умолчания, недоговоренностей, а иногда и комплиментарности в отношении режимов, навязывавших живому Телу Святой Руси расчленительную идеологию.

Как нетрудно было предвидеть, слова Его Святейшества вызвали даже не стихийный шквал, а системно организованную кампанию. В рамках этой кампании на страницах антицерковной и русофобской прессы великая и святая идея единства была подвергнута клеветническому передергиванию и шельмованию. Это, однако, имело и свою положительную сторону – коль скоро раскольники, националисты и псевдолиберальные недоброжелатели Православной Церкви устроили столь брутальную атаку против Патриаршего слова, значит, оно попало в самую сердцевину. Значит, церквоборцы почувствовали в этом слове не просто лозунг, но практическую опасность, несущую совершенно конкретную угрозу пестуемой ими политической и ценностной, антихристианской по сути, системе.

Среди самых главных «аргументов» против патриаршего призыва к укреплению единства Русского Мира со стороны хорошо спонсируемых оранжевых могильщиков Русской Церкви и Святой Руси звучал следующий: все эти призывы, дескать, суть витание в облаках, фантазерство и иллюзии, никакого единства Русского Мира практически достичь невозможно, ни один политик или аналитик не будет всерьез рассматривать подобные неосуществимые «утопии», Патриарх Кирилл якобы «застрял» в прошлом и потерял связь с реальностью, а торжество и окончательная победа русофобских и прозападных сепаратизмов на бывшем пространстве Российской Империи – необратимый факт.

И тут совершенно неожиданно для всех этих «реалистов» выходит манифест Владимира Владимировича Путина. Концепция Евразийского Союза, изложенная в путинском манифесте, является геополитическим воплощением великой духовной идеи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – идеи Русского Мира. Программная статья Путина отвечает всем, кто уже похоронил нашу единую Родину, а современной Российской Федерации уготовал роль загнанного поближе к полярному кругу сырьевого придатка, расчленение которого – также только вопрос времени.

Формирование Евразийского Союза ставит перед Россией и ее союзниками задачу подлинно глобального как с геостратегической, так и с исторической точек зрения масштаба. И корневым стержнем, сердцевиной этого проекта является духовная составляющая, провиденциальная миссия и исторический призыв Русского Мира, не выдуманные вчера, но искони присущие русскому православному сознанию. Духовная, ценностная составляющая прямо упоминается в изложенной Путиным концепции формирования Евразийского Союза. Этот Союз, по словам премьер-министра России, должен быть не копией СССР, но базироваться «на новой ценностной... основе», при этом важнейшей целью интеграционного процесса является сбережение «мириадов цивилизационных, духовных нитей, объединяющих наши народы». Поэтому у меня нет сомнений в гармоничном синтезе идей Русского Мира и Евразийского Союза и очевидной преемственности последней от первой. Ибо сбереженный Русской Церковью сквозь века идеал Святой Руси является залогом самой возможности разговора о конкретных и практических путях возрождения нашего единства. Грандиозность задачи соответствует идейному масштабу Третьего Рима, православной цивилизации, призванной доказать, что основанная на православных ценностях и православной духовности государственная идея – не периферийная, но сердцевинная составляющая мирового исторического процесса.

Мировая пресса сразу же обратила внимание на то, что во многом статья Путина в «Известиях» обращена к Украине. Это, безусловно, верно. Сегодня украинское руководство само себя, а вместе с тем и каждого жителя Украины, поставило перед выбором – либо интеграция с Евросоюзом (весьма ограниченная, но бесповоротная), либо полноценное участие в возрождении глобального православного духовного, политического и экономического цивилизационного проекта. Следующие слова Путина явно обращены к Украине и являются ответом на риторику, исходящую из определенных кабинетов высокопоставленных киевских чиновников:

«Здесь хотел бы затронуть одну, на мой взгляд, весьма важную тему. Некоторые наши соседи объясняют нежелание участвовать в продвинутых интеграционных проектах на постсоветском пространстве тем, что это якобы противоречит их европейскому выбору. Считаю, что это ложная развилка. Мы не собираемся ни от кого отгораживаться и кому-либо противостоять. Евразийский союз будет строиться на универсальных интеграционных принципах как неотъемлемая часть Большой Европы... Таким образом, вхождение в Евразийский союз, помимо прямых экономических выгод, позволит каждому из его участников быстрее и на более сильных позициях интегрироваться в Европу».

Действительно, противопоставление вхождения в Евразийский Союз с подлинно выгодным Украине сближением с Европой ложное. Ведь только выступая единым фронтом с позиции сильного, равного и самодостаточного участника диалога, наши страны смогут добиться первенствующей роли в европейской семье, а не получить место прислуги, прислуживающей брюссельскому хозяину.

Ровно о том же, только имея в виду духовный аспект данного вопроса, говорил в Киеве еще два года назад Его Святейшество: «Нам, вышедшим из киевской купели Крещения, есть что сказать миру... Меня поражает другое. Я отнюдь не выступаю против западного мира – я хорошо знаю Запад и жил на Западе, – но почему в диалоге с западным миром мы с легкостью принимаем роль ведомого? Какие же ценности предлагают нам? Что такое уникальное говорит нам сегодня эта богатая цивилизация? Почему мы с легкостью отдаем свое первородство? Мы готовы вступать в объединенную Европу, в любую другую Европу. Мы туда вступаем, чтобы получить идеи? Чтобы получить прививку некоего правильного образа жизни? Мы вступаем туда для того, чтобы сытно есть, мы вступаем туда ради желудка и кармана? Наверное, это тоже неплохо, но тогда давайте принесем туда свои ценности, только я не уверен, что там будут готовы наши ценности принять. Но вступать в качестве ведомых, теряя свое духовное первородство, отказываясь от своего трагического, но уникального, ни с чем не сравнимого опыта,– у меня это вызывает большие сомнения. Я думаю, что наше единство – единство духовного пространства Святой Руси, исторической Руси, – это огромной силы цивилизационный проект, и он не предназначен для того, чтобы быть ведомым. Он предназначен для того, чтобы генерировать идеи, и это сейчас происходит; он предназначен для того, чтобы бросать мировоззренческие вызовы, на которые другим потребуется ответить. У нас есть потенциал для развития подлинного диалога Востока и Запада, а не диалога «всадника с лошадью». И только такой диалог приведет к построению единой Европы. Единая Европа не может быть построена по лекалам, которые не создавались нашей с вами великой цивилизацией, самостоятельной и самобытной. Если мы хотим строить эту Европу, мы должны договориться о том, чтобы создать новые лекала. Может быть, Господь приведет нас к этому, и мы сможем внести свой цивилизационный вклад в построение в мире тех справедливых отношений, о которых многие мечтают».

Итак, Святейший Патриарх, как и должно общему первопастырю наших народов, объединенных единой крещальной купелью, единой Поместной Церковью, единой шкалой ценностей, историей и культурой, указал на идеал единства Святой Руси и на причины, по которым нам необходимо отстаивать этот идеал как величайшую святыню. Владимир Путин в своей статье предложил реальные, практические, политически и экономически обоснованные механизмы реинтеграции разобщенных народов Русского Мира. Теперь никто уже не сможет сказать, что он не слышал и не знал. А потому ответственность тех, от кого зависит, каким будет дальнейший путь наших народов, возрастает в десятки раз.