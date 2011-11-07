В Київ прибули мощі святого великомученика Димитрія Солунського

7 листопада, напередодні вшанування пам`яті великомученика Димитрія Солунського, з благословення Блаженнішого Митрополита Володимира, до України прибула правиця святого великомученика Димитрія.

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ, у аеропорту «Бориспіль» делегацію Еладської Православної Церкви на чолі з митрополитом Верейським, Наусським і Комбанійським Пантелеімоном зустрів голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр.

Далі велика християнська святиня була доставлена до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, де біля Святих воріт її зустріли: керуючий справами УПЦ архієпископ Білоцерківський і Богуславський Митрофан, архієпископи: Білогородський Миколай, Бориспільський Антоній, єпископи: Макарівський Іларій, Васильківський Пантелеімон, Броварський Феодосій, столичне духовенство та чисельні віруючі.

Після цього на Соборній площі монастиря був відправлений молебень перед мощами великомученика Димитрія, наприкінці якого керуючий справами УПЦ звернувся до присутніх:

«Сьогодні Києво-Печерська Лавра, а разом із нею уся Українська Православна Церква радіє, приймаючи загально християнську святиню – десницю святого великомученика Димитрія Солунського. Ця святиня протягом місяця перебуватиме у межах єпархіях Української Православної Церкви, що буде великим стимулом для укріплення духовності та розвитку добрих відносин між нашими Церквами. Подібні зустрічі, як сьогодні, повинні бути частіше, оскільки все це служить тільки для блага - утвердження віри Христової на землі та єдності Святої Православної Церкви», - сказав Високопреосвященніший владика Митрофан.

Також архієпископ Митрофан від імені Предстоятеля Української Православної Церкви подякував митрополиту Пантелеімону за можливість перебування мощей великомученика Димитрія в Україні.

В свою чергу, до присутніх звернувся голова грецької делегації митрополит Верейський, Наусський і Комбанійський Пантелеімон.

«Тисячі віруючих приходять до храму святого Димитрія, до його гробниці, щоби по краплині зібрати те миро, яке виточають його святі мощі. Я бажаю, щоби те миро, яке до сих пір виточають мощі великомученика, наповнило душі віруючих Української Православної Церкви, а особливо, зцілило Блаженнішого Митрополита Володимира, а також щоби цей благодатний святий, який своїми мощами нині перебуває тут, допоміг усім тим людям, котрі будуть приходити до нього зі своїми радостями, проблемами та проханнями», - сказав, зокрема, він.

Цього дня ввечері, у Трапезному храмі будуть відслужені Мала вечірня з читанням акафісту та Всенічне бдіння, після чого десницю перенесуть в Хрестовоздвиженський храм на Ближніх Печерах, де вона й буде перебувати протягом наступних трьох днів. У вівторок, середу і четвер у Хрестовоздвиженському храмі о 13:00 і 18:00 будуть відслужені акафісти біля мощей святого великомученика Димитрія Солунського.

Загалом, святиня перебуватиме на території нашої держави протягом місяця, з 7 листопада до 7 грудня 2011 р. Перші 13 днів вона буде доступна для поклоніння в Києві: 7 – 10 листопада - в Києво-Печерській Лаврі, 12 - 18 листопада - в Храмі Усіх святих (місце будівництва Воскресенського кафедрального собору), 19 листопада - в Спасо-Преображенському соборі (масив Теремки-2).