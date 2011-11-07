Патриарх Кирил: Церковь призвана сохранять традицию

6 ноября 2011 года, в неделю 21-ю по Пятидесятнице и праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогой владыка Иларион!

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас за добрые слова, которые Вы сказали, и за прекрасный дар — икону святителя Алексия, митрополита Московского, и облачение, которое было пошито в соответствии с тем, что изображено на этой иконе.

Действительно, Церковь призвана сохранять традицию по одной простой причине — потому что именно в Церкви человек преодолевает время. У нас есть разные способы окунуться в прошлое. Например, мы можем читать книги или смотреть исторические фильмы, но это делает нас лишь зрителем прошлого. В Церкви же человек силой Святого Духа становится не зрителем, а соучастником всего, что совершил Господь ради спасения, и даже того, что еще произойдет, — Его рождения, жизни, проповеди, страдания, смерти и Воскресения, Вознесения, одесную Бога и Отца седения, второго и славного паки пришествия.

Именно в Церкви силой Святого Духа мы, ограниченные, слабые люди, через святые Таинства приобщаемся вечности, приобщаемся тому, что было, что есть и что будет. Именно в Церкви силой Святого Духа открывается нам Божие Царство. И неслучайно в начале совершения главного Таинства Церкви — Таинства святой Евхаристии — мы провозглашаем громогласно великие слова: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа», потому что силой Святого Духа, по молитве верующих в Церкви, в общине веры, нам является это Божие Царство.

Мы прикасаемся к этому Царству, но лишь прикасаемся, а живем в грешном мире, и живем не всегда по Божиему закону, но нередко и по закону страстей, по закону греха. Так часто это мимолетное прикосновение к Царствию Божию в Божественной литургии, которое отзывается в сердце нашем радостью, миром и покоем, быстро проходит, улетучивается, — и мы снова лицом к лицу с грехом, со страстями, со скорбями…

Но Господь дает нам великую возможность постоянно прикасаться к вечному и небесному Его Царству, и этим способом прикосновения к Богу является наша молитва. Молитва имеет великую силу, но есть некое условие, при котором молитва реально соединяет нас с Господом. Есть некое условие, которое необходимо соблюсти, чтобы Бог ответил на нашу молитву.

В сегодняшнем чтении из Евангелия от Луки нам предлагается притча Спасителя о богаче и Лазаре (см. Лк. 16:19-31). Это одно из немногих мест в Священном Писании, где нам приоткрывается тайна загробной жизни. Наверное, никакими человеческими словами, никакими человеческими знаниями, категориями мысли невозможно видимо выразить, чтО есть мир после физической смерти человека. Потому Господь говорит об этом мире на понятном для своих слушателей языке. Он рассказывает притчу о богатом человеке, который жил в свое удовольствие, и о несчастном голодном Лазаре, который лежал, покрытый струпьями, у входа в дом богача. А после смерти несчастный Лазарь — тот, что был в струпьях, уничиженный, безвластный — оказался на лоне Авраама, в Царстве Небесном; а богатый, преуспевающий человек оказался в аду.

Размышляя на тему этой притчи, святитель Киприан Карфагенский произнес слова, которые позднее, цитируя его, повторил и святитель Василий Великий. Слова эти помогают нам понять, чтО является условием слышания Богом нашей молитвы: «Если мы не слышим моления бедных, то не заслуживаем и того, чтобы Бог услышал нашу молитву». Какие дивные и потрясающие сознание слова! Они перекликаются с основным, «золотым» правилом жизни, сформулированным в Евангелии: «Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними» (см. Мф. 7:12).

Эти слова можно также перефразировать и сказать: «Как ты хочешь, чтобы с тобой поступил Господь, так и ты поступай с людьми», — потому что именно в образе ближнего нам является Господь. А если мы безразличны к скорбям других людей, если сердце наше глухо и неотзывчиво на человеческую скорбь, на человеческую нужду, то напрасно мы будем молиться, напрасно будем плакать — то будут крокодиловы слезы, то будут слезы о самих себе, слезы, которые Богу неугодны. Наша молитва должна сопровождаться помощью нашим ближним, любовью к ним. Вот тогда и мы будем вместе с Лазарем на лоне Авраамовом, тогда и услышит Господь наше воздыхание.

На этой зависимости, так прекрасно выраженной святителем Киприаном, основывается вся тайна духовной жизни человека. Не может быть молитвы без добрых дел, не может быть надежды на спасение без добрых дел, потому что без добрых дел вера мертва (см. Иак. 2:17).

И когда мы приходим в этот храм со своими скорбями, когда мы преклоняем колена пред образом «Всех скорбящих Радость» и просим Царицу Небесную помочь нам в наших скорбях, вспомните в этот момент: а вы всегда помогали скорбящим? Не прошли ли холодно и бездушно мимо тех, кто просил помощи? А, может быть, еще и оправдали самих себя: мол, нечего им помогать, они такие-сякие, а значит, не нужно тратить на это силы души и время... Тогда почему же Божия Матерь должна нам помочь? Только потому, что от боли, нанесенной нашему сердцу жизненными обстоятельствами, мы плачем перед иконой? Достаточно ли этого? Святитель Киприан учит нас: нет, недостаточно.

Вот почему православный приход, православная община, совершающая Святую Евхаристию, соприкасающаяся с Царствием Божиим силой Святого Духа, должна быть местом милосердия, благотворительности, реальной любви, и, может быть, в первую очередь к нуждающимся прихожанам — к тем, кто рядом с нами. Тем, кто, может быть, не поест сегодня после этой Божественной литургии. Тем, кто, может быть, будет ежиться от холода, потому что одежда плохая. Тем, кто неизвестно в каких обстоятельствах живет. А ведь очень часто люди, которые приходят в храм, одиноки и не имеют того, что имеют другие, ибо здесь ищут помощи. И Господь может послать эту помощь только через нас, нашими руками. Вот тогда, милосердно откликнувшись на боль и страдания другого человека, мы обретем возможность быть услышанными Богом, Его Пречистой Матерью и получить по молитвам нашим.

Всему этому учит нас сегодняшний праздник иконы «Всех скорбящих Радость». Учит нас этому и дивное Евангельское чтение, открывающее тайну загробной жизни; учит нас этому и великий святитель Киприан Карфагенский, который в III веке утверждал Православие в тяжких условиях гонений на веру. Услышим эти слова, услышим этот призыв и осознаем связь между спасением и доброделанием! А когда мы вступим на путь совершения добрых дел, пусть Господь даст нам радость почувствовать Его реальное присутствие в нашей жизни. И пусть это чувство укрепит в нас веру и решимость творить добро во славу Его святого имени. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси