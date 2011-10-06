У Київі 5-9 жовтня - IX Міжнародний фестиваль православного кіно «Покров»

С 5 по 9 октября 2011 г. в киевском Доме Кино (ул. Саксаганского, 6) состоится IX Международный фестиваль православного кино «Покров».

На торжественной церемонии открытия фестиваля 5 октября в Доме Кино смотрите картину французского режиссёра Оливье Орле «Пеликан». Эта поразительно красивая притча о дружбе, любви и милосердии Божием, снятая по книге Эрика Буассе на красочных островах Греческого архипелага, расскажет нам историю непростых взаимоотношений овдовевшегорыбака Демосфена (Эмир Кустурица) и его сына Яниса (Тибо ле Геллек). Бывшие некогда очень близкими друзьями, отец и сын всё дальше отдаляются друг от друга после смерти матери.Однажды в порту мальчик спасает невзрачного птенца, выменяв его на мамин золотой крестик. С появлением удивительной птицы многое изменится в жизни героев и всех жителей живописного острова.

Этим трогательным фильмом, на премьеру которого можно смело прийти всей семьёй, открывается не только фестиваль, но и программа ежедневных внеконкурсных показов игрового кино, представленного на фестивале «Покров» в 2011 году. Зрители смогут увидеть лучшие работы украинских, русских и европейских кинематографистов.

В новом сезоне на фестивале «Покров» пройдут творческие встречи, кинопоказы и круглый стол «Жизнь Достоевского. Кинолетопись», который откроется игровым фильмом режиссера Джулиано Монтальдо по сценарию Андрея Кончаловского «Достоевский».Картина расскажет о нескольких днях из жизни писателя, увиденных глазами итальянца.

«Достоевский – все еще современный писатель... Говорить о Достоевском для нас все еще значит говорить о самых больных и глубоких вопросах нашей текущей жизни"

Продолжит работу круглого стола встреча с режиссёрами Евгением и Алексеем Ташковымии премьерный показ фильма «Три женщины Достоевского» (в главных ролях – Андрей Ташков, Елена Плаксина, Глафира Тарханова, Марина Аксенова). Премьера состоится 6 октября в 19.00 в Красном зале Дома Кино.

В пятницу, 7 октября в 19.00 зрители смогут увидеть художественный фильм «Два дня»режиссёра Авдотьи Смирновой (в главных ролях – Фёдор Бондарчук и Ксения Раппопорт). Фильм о любви, способной преобразить человека. История начинается в 19 веке, когда известный русский писатель убивает на дуэли человека. Невеста героя Софья расторгает помолвку и уходит в монастырь, чтобы замолить грех любимого. Писатель на долгие годы затворяется в поместье и там пишет свой главный роман – «Два дня». Спустя много лет, в наши дни, в это поместье-музей приезжает герой Федора Бондарчука и встречает там героиню Ксении Раппопорт. Начинается новая история…

В предпоследний день работы фестиваля, в субботу 8 октября в 17.00 продолжатся показы документального конкурсного кино. Вместе с Голтисом и украинской экстрим-командой Эквитас зрители смогут пересечь Атлантический океан по пути Колумба без провианта и воды. Путешественники отправились в эту экспедицию во время Рождественского поста и сорок дней воздерживались от пищи, показав, какими неистощимыми возможностями обладает здоровое тело, когда силен и здоров дух. В проекте «Путём Колумба» участвует Жерар Депардье – самый известный «Колумб» нашего времени, сыгравший эту роль двадцать лет назад в фильме Ридли Скотта.

В 18.00 конкурсные показы продолжит документальный сериал «Дело России» режиссёра Александра Столярова, неоднократного обладателя Гран-при фестиваля «Покров». Этот фильм – о судьбе Николая Соколова и его расследовании по делу убийства царской семьи. В 19.00 – документальная картина киевского режиссёра Елены Каретник «Пасха». В 20.00 приглашаем зрителей на премьеру первой серии фильма «Раскол», режиссёра Николая Досталя (телеканал «Культура», Россия).

9 октября, в день закрытия фестиваля, состоится полный показ многосерийной картины Владимира Хотиненко «Достоевский» (в главных ролях – Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Дмитрий Певцов), перед началом которого режиссер представит ее украинскому зрителю.

Всего в работе фестиваля примут участие около 40 документальных, игровых, короткометражных и анимационных работ из Украины, России, Беларуси, Сербии, Италии, Франции, в том числе пятнадцать премьер.