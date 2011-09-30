Буковина може стати прикладом для всієї Росії - РПЦ

У Руській Православній Церкві вважають, що турбота про дітей-сиріт у Свято-Вознесенському монастирі Чернівецької єпархії Української Православної Церкви може служити прикладом для благодійників, єпархій, монастирів і парафій як в Росії, так і в Україні.

Таку думку висловив заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв`язків РПЦ протоієрей Микола БАЛАШОВ в інтерв`ю «УНІАН-Релігії».

«Не скрізь можна бачити приклади служіння милосердя, властивого Церкві. Поки що не повсюдно розвиток церковного і чернечого життя супроводжується такими видатними прикладами турботи про кинутих дітей, як можна бачити в Чернівецькій області. Патріарх хотів би віддати належне цій подвижницькій роботі, подякувати тим, хто вносить у неї свій внесок», - відзначив протоієрей М.БАЛАШОВ.

Як повідомили УНІАН у Чернівецькій єпархії УПЦ, дитячий будинок при Свято-Вознесенському монастирі було створено настоятелем обителі отцем ЛОНГІНОМ (Михайлом ЖАРОМ) у 1991 році.

При Свято-Вознесенському монастирі виховується більш як 170 хворих дітей, зокрема на ДЦП, рак і СНІД. За останні 19 років при монастирі було виховано більш як 260 дітей зі всієї України, для кожного з яких отець ЛОНГІН є батьком або опікуном.

Першу дитину отець ЛОНГІН забрав із притулку в 1991 році – це був трирічний хлопчик із діагнозом ДЦП. Його відмовляли і пропонували взяти здорову дитину.

«Здорового візьме будь-який, а ось хворому потрібно допомогти», - відповів чернець.

Як повідомляють в єпархії, через деякий час вихованець почав ходити, і зараз він управляє магазином при монастирі.

Завдяки лікуванню і турботі монастирської братії, в дитячому будинку є успішні випадки зцілення від ДЦП і вірусу імунодефіциту.

При монастирі функціонує міні-зоопарк і басейн - база для лікування дітей з ДЦП.

За дітьми наглядають послушки жіночого монастиря і парафіяни з педагогічною освітою. Діти вчаться в сільській школі. Свої сім`ї вже створили четверо вихованців отця ЛОНГІНА.

Як повідомляв УНІАН, 1-2 жовтня відбудеться візит предстоятеля РПЦ КИРИЛА до Чернівецької єпархію УПЦ.

1 жовтня патріарх відвідає управління Чернівецької єпархії УПЦ. Цього ж вечора він очолить цілонічне пильнування в Свято-Духовому кафедральному соборі в Чернівцях.

2 жовтня патріарх КИРИЛ освятить Троїцький собор Свято-Вознесенського монастиря і очолить божественну літургію. Також предстоятель РПЦ освятить монастирський дитячий притулок, після чого відбуде до Москви.

*** Сьогодні в Україні відзначають День усиновлення.

