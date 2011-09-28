Житомирській єпархії УПЦ передали Хресто-Воздвиженську церкву

Голова обласної ради Йосип Запаловський, голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук урочисто передали приміщення колишнього Хресто-Возвиженського храму у власність Житомирської єпархії Української Православної Церкви.

Як повідомляєінтернет-видання "Рупор Житомира" із посиланням на пресс-службу облради, подія відбулася у свято Воздвиження Хреста Господнього, 27 вересня.



Голова обласної ради Йосип Запаловський зачитав рішення обласної ради «Про передачу у власність Житомирській єпархії Української Православної Церкви приміщення відділу природи обласного краєзнавчого музею Житомирської обласної ради (колишньої Хресто-Воздвиженської церкви)», ухвалене 8 вересня 2011 року і урочисто передав його керуючому Житомирською єпархією УПЦ єпископу Никодиму.

Вітаючи численну громаду міста та області, віруючих, представників духівництва, Йосип Запаловський назвав рішення обласної ради про передачу приміщення у власність релігійної громади історичним та справедливим. «Ми спільно з вами та у тісній консолідації з депутатами обласної ради звершили велику і водночас непросту справу – передали колишню культову споруду тому, кому вона по праву належала. І зробили це чесним та правовим шляхом, за що нам будуть вдячні як сучасники, так і прийдешні покоління», - зазначив голова обласної ради.

Він запевнив громаду міста та області, що унікальну колекцію музею природи, яка досі знаходилася і поки що знаходиться у стінах колишнього православного храму, буде збережено.

Голова обласної ради привітав усіх присутніх з великим християнським святом – Воздвиженням Хреста і побажав усім миру, душевної гармонії та спокою. «Нехай молитви, які відбуваються сьогодні у храмах Житомирщини і відбуватимуться у стінах оновленої Хресто-Воздвиженської церкви, зцілюють нас від усіляких негараздів, зневіри та суперечностей, сприятимуть духовному розквіту нашого Поліського краю та України», - наголосив Йосип Запаловський.

Із привітальним словом до вірян звернувся голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук. «Сьогодні, 27 вересня, коли весь православний люд відзначає свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, в Житомирі відбувається знаменна подія. Депутати обласної ради шостого скликання зробили велику та корисну справу для громади області – взяли на себе відповідальність за рішення, на яке впродовж десятиліть чекало не одне покоління», - зазначив Сергій Рижук.

У святковій церемонії передачі храму взяли участь: заступник голови обласної ради Михайло Чигир, заступники голови обласної державної адміністрації, представники духівництва та прихожани Житомирської єпархії Української православної церкви.