УПЦ просить молитися за здоров’я предстоятеля

Митрополит Київський і всієї України Володимир 16 вересня отримав травму ноги - перелом шийки стегна. Як повідомляє прес-служба предстоятеля УПЦ, у той же день йому було зроблено операцію, що пройшла вдало. Під час періоду реабілітації, митрополит Володимир буде звершувати богослужіння і молитися в домовому Свято-Миколаївському храмі, а також працювати та приймати відвідувачів у своїй резиденції в Києво-Печерській Лаврі.

Українська Православна Церква звертається до всіх вірних з проханням підносити молитви за здоров’я та якнайскоріше одужання Митрополита Київського і всієї України Володимира.

