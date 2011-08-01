Патріарх Кирил в Україні підхопив вірус

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил скасував заплановану поїздку в Кронштадт і Дівєєво.

"Після візиту в Україну предстоятель Російської Православної Церкви переніс гостре вірусне захворювання", - повідомляє прес-служба РПЦ.

"Лікарі наполегливо рекомендують Його Святості в найближчі дні скасувати подорожі, зробити перерву в його щільному робочому графіку", - цитує повідомлення Українська правда з посиланням на Лігу.

Також повідомляється, що в даний час патріарх Кирил перебуває під наглядом лікарів. Його самопочуття оцінюється як нормальне.

Як повідомлялося, у вівторок патріарх Кирил відвідав Києво-Печерську лавру. Також патріарх зустрівся з президентом Віктором Януковичем у Криму.

У середу на Володимирській гірці в Києві Кирил, грузинський патріарх Ілія II і митрополит Київський Володимир відслужили молебень, присвячений пам`яті святого князя Володимира.