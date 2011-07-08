У Києво-Печерській Лаврі триває собор УПЦ

У Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі в Трапезній палаті храму преподобних Антонія та Феодосія Печерських під головуванням Блаженнішого Митрополита Володимира почав роботу перший за останні 19 років собор Української Православної Церкви Московського патріархату, повідомляє кореспондент УНІАН-Релігії.

Собор присвячено 45-річчю архієрейської хіротонії Блаженнійшого митрополита Володимира. Метою собору є затвердження рішень і звернень з часу останнього собору, що проводився 26 червня 1992 року.

У роботі собору беруть участь усі архієреї та заштатні єпископи УПЦ, голови Синодальних установ і ректори духовних академій і семінарій УПЦ, представники Київської Митрополії, чоловічих і жіночих ставропігійних монастирів, а також по три делегати від кожної єпархії УПЦ: клірик, представник чернецтва та мирянин. Усього на засіданні були присутні 228 осіб.

Робота собору розпочалася з молебню, після чого Митрополит Володимир звернувся з вітальним словом до учасників собору.

Після цього було обрано редакційну комісію собору. Керуючий справами УПЦ архієпископ Білоцерківський і Богуславський Митрофан зачитав вітальні адреси учасникам собору від Святішого Патріарха Кирила та Президента України Віктора Януковича.

Голова Мандатної комісію оприлюднив статистичні данні по кворуму на соборі.

Нині перед учасниками виступає з доповіддю Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Володимир, після чого відбудеться робота за порядком денним.

На завершення роботи буде прийнято Ухвалу Ювілейного собору Української Православної Церкви, з текстом якої можна було ознайомитися на офіційному сайті УПЦ orthodox.org.ua.

Додамо, що сьогодні вранці у Київо-Печерській Лавру відбувся собор єпископів Української Православної Церкви. Архієрейський собор УПЦ обговорив та ухвалив зміни до Уставу про управління УПЦ.

Зокрема, сбор розглянув питання щодо Статуту про управління УПЦ і вирішив створити постійно діючу комісію на чолі з митрополитом Донецьким і Маріупольським Іларіоном по розгляду всіх пропозицій, що надійшли з цього приводу та були висловлені під час Архієрейського собору.

Також учасники собору обговорили питання щодо Вищої Церковної Ради Української Православної Церкви. Було вирішено змінити назву цієї структури на «Координаційна Рада УПЦ». Цей орган, згідно з думкою собору, має діяти як дорадчий орган при Предстоятелі Української Православної Церкви та координувати діяльність Синодальних відділів УПЦ. Окрім цього, собор затвердив рішення про створення нових єпархій Української Православної Церкви, а саме Джанкойської, Уманської, Дніпродзеджинської.

Додамо, що з часу останнього собору УПЦ МП у Церкві відбулися істотні зміни: значно зросла кількість парафій, храмів, монастирів, єпархій, духовних навчальних закладів і синодальних установ, також активізувалася внутрішня та зовнішня діяльність.

Увечері, о 16.30, у Хрестовоздвиженському храмі розпочнеться Вечірнє богослужіння.

Завтра, 9 липня, Українська Православна Церква молитовно вшановуватиме 45-річчя архієрейської хіротонії Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України. «Ювілейна» Літургія звершуватиметься на площі перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври. Початок - о 9.00.