Київський священик розповів, чому треба повернути назву Маріїнська вулиці Ванди Василевської

В Українській Православній Церкві пропонують змінити назву столичної вулиці Ванди Василевської на Маріїнську.

З такою ініціативою виступає благочинний Шевченківського району протоієрей Владислав Софійчук, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Православна Церква постраждала під час антицерковного терору 1930-х років. В Україні зараз йде позитивний процес декомунізації. Логічно було б повернути вулиці Ванди Василевської історичну назву Маріїнська. Так вона була названа на честь церкви, яка була в цій частині Києва у першій третині минулого століття. У 1935 році її зруйнували більшовики», – зазначив протоієрей Владислав.

При цьому він підкреслив, що в Церкві не мають нічого проти видатного польського педагога Януша Корчака.

«Він дійсно багато потрудився як лікар, педагог і письменник, в тому числі і на благо української культури, хоча був поляком. У Києві перейменуванню підлягає велика кількість вулиць, одну з яких можна було б назвати на честь Януша Корчака. Але вулиці Ванди Василевської варто повернути все ж історичну назву», – зазначив протоієрей УПЦ.

Також він нагадав про те, що на честь радянської письменниці Ванди Василевської Маріїнську вулицю перейменували в 1967 році. У першій третині ХХ століття вона складалася з Піщаного провулка і Маріїнської вулиці. Пізніше її продовжили до проспекту Перемоги, і вся вулиця отримала назву Маріїнська.

За даними Центру інформації УПЦ, на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації з 27 жовтня цього року триває громадське обговорення з приводу перейменування вулиці Ванди Василевської на честь Януша Корчака. Наразі 88 людей підтримали цю ідею, 24 – проти. Обговорення триватимуть до 27 грудня 2015 року.