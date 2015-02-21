Щодня робіть милосердні вчинки в памʼять про загиблих на війні - Блаженніший Онуфрій

Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій закликав всіх вірних в період Великого Посту до щоденних справ милосердя в памʼять про загиблих cпіввітчизників.

Про це Блаженніший Онуфрій сказав сьогодні у Києво-Печерській лаврі перед панахидою, присвяченою річниці трагічних подій на Майдані Незалежності, повідомляє Центр інформації УПЦ.

“Настає час Великого Посту. Тепер кожному з нас належить присвятити час духовному подвигу і справам милосердя. Тож закликаю всіх вірних чад Української Православної Церкви в період Великого Посту щодня творити справи милосердя в памʼять про наших братів і сестер, життя яких перервали кулі і снаряди. Нехай милостивий Господь навіки упокоїть всіх наших убієнних співвітчизників на нашій багатостраждальній Батьківщині, і пошле свій благодатний мир”, - сказав Митрополит Онуфрій.

Митрополит Київський і всієї України згадав, що “в такі само похмурі зимові дні Київський майдан став останнім прихістком для сотні наших співвітчизників”.

“Сьогодні духовний обовʼязок любові і співчуття покликав нас зібратися у серці Православʼя на Українській землі - в Києво-Печерській лаврі, щоб помолитися Богу про тих синів і доньок нашої Батьківщини, життя яких трагічно перервалося внаслідок жорстокого суспільного конфлікту, відлік якого розпочався рік тому. Ми молимося, щоб Господь упокоїв їх душі в оселях праведників”, - сказав Блаженніший.

Митрополит Онуфрій згадав, що “ця сотня стала початком цілого моря жертв, яке поглинуло тисячі душ тих, хто загинув на Донбасі” і “обовʼязок кожного християнина полягає в щирій молитві за їх вічний спокій”.

“Кров цих наших братів та сестер волає до Неба про мир для України. Ким би вони не були: військовими чи цивільними, чоловіками чи жінками, чи малими невинними дітьми, заупокійна молитва про них є нашим закликом негайно припинити війну”, - підкреслив Блаженніший Онуфрій.

Водночас Предстоятель звернув увагу на те, що “якими б не були причини різних військових конфліктів, для християнина вони стають братовбивчими”.

“Життя кожної людини має безмежну цінність в очах Божих, бо всі люди викуплені дорогою ціною Крові Іісуса Христа. Ця ціна була віддана за кожного, незалежно від тих розділень, які існують на землі. Господь навчає нас в молитві до Нього звертатися словами «Отче наш…». Тож якщо Він є нашим Отцем, всі ми один одному є братами і сестрами”, - пояснив Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.