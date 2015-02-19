УПЦ започаткувала програму адресної допомоги постраждалим внаслідок воєнних дій ”Місія милосердя і примирення”

Українська Православна Церква започаткувала програму з надання адресної допомоги постраждалим внаслідок воєнних дій ”Місія милосердя і примирення”.

Про це голова Синодального відділу УПЦ з соціально-гуманітарних питань протоієрей Владислав Діханов повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

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”2 лютого 2015 року рішенням Священного синоду Української Православної Церкви стартувала спільна програма Синодального відділу із соціально-гуманітарних питань і благодійного фонду ”Фавор” із надання адресної допомоги мешканцям Донецької та Луганської областей через громади православних храмів”, - сказав він.

Діханов зауважив, що головні напрямки програми ”Місія милосердя і примирення” - це надання екстреної духовної підтримки мирним мешканцям сходу України, збір і адресна доставка гуманітарної допомоги постраждалим, організація і функціонування центрів гуманітарної допомоги, накопичувальних складів і благодійних їдалень, сприяння процесам примирення в Україні.

Схемою роботи місії передбачено, що волонтери православних громад визначають конкретні життєво необхідні і першочергові потреби всіх нужденних. За відповідними заявками церковні громади УПЦ закуповують необхідні продукти, медикаменти та речі.

Синодальний відділ з соціально-гуманітарних питань координує збір і доставку гуманітарної допомоги за призначенням. Благодійна допомога розподіляється серед нужденних волонтерами парафії за заздалегідь підготовленими списками.

Своєю чергою БФ ”Фавор” організовує збір коштів для фінансування програми на території України та інших країн за допомогою платіжної системи на своєму сайті, в соцмережах, а також через прямі зверненні до потенційних благодійників.

Зазначається, що в рамках програми вже було, зокрема, відкрито благодійну їдальню в Донецьку, де щодня харчуються близько 50 осіб.

Водночас керівник проекту Центр гуманітарної допомоги УПЦ Анна Клименко нагадала, що такий центр знаходиться на території Києво-Печерської лаври у Києві, де раз на місяць переселенцям надається гуманітарна допомога у вигляді продуктів, медикаментів та памперсів. Також переселенці мають змогу поспілкуватися зі священиками, психологами, лікарями-кардіологами та педіатрами.

Клименко зауважила, що в буферних зонах на сході держави також відкриваються подібні регіональні центри допомоги.

”Такого типу центри гуманітарної допомоги зараз, перший вже відкрився в районі Волновахи у Нікольському монастирі, по аналогії з київським центром гуманітарної допомоги, вони організовуються і там, на базі парафій”, - сказала вона і додала, що волонтерами стають парафіяни, священики і монахи парафій.

Планується відкрити такий центр і в районі Маріуполя. Клименко додала, що воєнні дії ускладнюють доставку гуманітарних вантажів на місця, а також їх отримання місцевими мешканцями.

Крім того, директор благодійного фонду ”Фавор” Данило Колесников зазначив, що фонд ”сфокусувався на програмі відкриття пунктів харчування при православних храмах Донбасу”.

”Місія полягає в тому, щоб люди, які приходять, мали можливість хоча би один раз на день повноцінно харчуватися. Щоб вони отримували допомогу від священика, від волонтерів, щоб вони відчули, що не самотні у своїй проблеми, і щоб у них з`явилася надія, що їм допоможуть”, - сказав він.

Модератор зустрічі прот.Владислав Діханов акцентував увагу на тому, що участь у справах милосердя стає об'єднуючим початком для українців, а це, в свою чергу, готує фундамент для примирення і творення українського суспільства.

"У цьому головна ідея проекту - «Об'єднувати для милосердя, примиряти для відтворення». Церква закликає об'єднатися незалежно від політичної, національної та конфесійної приналежності, всіх громадян нашої країни. У першу чергу для запобігання гуманітарної катастрофи на сході країни. А друге - це примирення, та активну участь Української Православної Церкви в процесах звільнення українських військовополонених кращий тому доказ ", - зазначив Діханов.