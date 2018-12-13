Що відомо про апостола Андрія Первозванного (рос.)

Апостол Андрей родился в живописном городке Вифсаида, на берегу Генисаретского озера...

Он был рыбаком и братом апостола Петра. Семья была небогатой, но благочестивой и дружной. Когда разнесся слух, что на Иордане появился пророк, который учит о скором наступлении Судных времен, Андрея от всей семьи делегируют пойти и посмотреть, что там происходит. Андрей на какое-то время становится учеником Иоанна Крестителя и здесь же знакомится со Христом.

Этот рассказ объясняет нам, почему Андрей получил имя Первозванный; он был первым, кто стал учеником Иисуса. Затем Иисус до времени отсылает Андрея домой, и тот возвращается к своим обычным обязанностям. Слухи на Востоке распространяются быстро... То тут, то там говорят, что в Галилее появился удивительный пророк, который даже больше Иоанна Крестителя. Можно представить, как тревожно сжималось сердце Андрея от этих известий. Почему же Иисус не зовет его? Передумал? Забыл? Несомненно, что этот вопрос Андрей много раз обсуждал с братом, который получил от Иисуса странное имя: Камень.

Но вот: «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним» (Мф. 4:18-19).

Евангелия мало сообщают нам о том, какое место занимал Андрей среди других учеников. О Петре, который был старшим из Двенадцати и стал первоверховным апостолом, говорится больше, да еще о самом младшем из них, о юном Иоанне. Все апостолы были друг другу братьями, и все были равны. Все одинаково делили кров и пищу с Иисусом, все слушали Его притчи, были свидетелями Его чудес. Вспомним лишь об одном из них, очень выразительном чуде насыщения огромного количества людей пятью хлебами и двумя рыбками. За Иисусом следуют люди. Уже вечер, все голодны... Иисус приказывает людям возлечь, а потом, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. Происходит чудо. Хлеба и рыбы всем хватило, все насытились... Чудо это имеет много граней смысла, но скажем об одном, лежащем на поверхности: там где Христос, нет места нужде и страданию. Он для того и пришел, чтобы спасти людей от бед, тем более каждый, кто пойдет за Ним, может быть уверен, что не останется без Божьей заботы и защиты.

Заканчивается эта история весьма символично: «И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов...» Двенадцать коробов символизируют здесь Двенадцать апостолов. Апостолы — вот те, кто отправится в мир, чтобы приобщить людей ко Христу, чтобы вернуть заблудившееся человечество к Богу.

Апостол Андрей вместе с другими учениками присутствовал на Тайной Вечери, а потом вместе со всеми пережил потрясение и ужас, когда Иисуса схватили и приговорили к смерти. Мучительная пятница, суббота... Казалось, все их надежды рухнули. Но в воскресную ночь происходит нечто неожиданное. Женщины, ходившие ко Гробу, рассказывают, что Гроб пуст, Христа там нет. А потом начинаются встречи с Воскресшим. И как заря постепенно прогоняет тьму, так из сердец апостолов прогнаны тьма, сомнения и страхи. Христос жив! Он победил смерть. А значит, всё, что Он говорил, — правда.

Мы помним древнехристианское предание, согласно которому апостолы бросили жребий и в соответствии с этим жребием отправились проповедовать Евангелие в разные страны. Андрею выпал жребий проповедовать во Фракии и Скифии. Если это так, а сомневаться в свидетельстве, дошедшем из III века, нет оснований, значит, апостол Андрей проповедовал на берегах Черного моря. В результате анализа упоминаний Скифии в произведениях поэта Овидия (43 г. до Р. Х. — 18 г. по Р. Х.), почти современника Андрея Первозванного, можно очертить ее пределы в то время. Эта страна, по Овидию, занимала территорию севернее Черного моря, простиравшуюся от гор Кавказа, Меотиды (Азовское море) и реки Танаис (Дон) до реки Гипанис (Южный Буг) на западе и включавшую в себя Крымский полуостровов, а на севере ограниченную Скифскими, или Рифейскими, горами. По мнению ряда исследователей, словом «скифы» позднеантичные и ранневизантийские авторы могли обозначать иные народы, обитавшие в Северном Причерноморье, то есть на бывших скифских землях.

Древнерусские предания («Повесть временных лет» — начало XII века) говорят о посещении апостолом Андреем земель, на которых впоследствии возник Киев, и даже прослеживают путь апостола до Новгорода и до северных русских земель. Ни доказать, ни опровергнуть эти легенды невозможно.

Около 70 года апостол Андрей был предан мучительной смерти. Это произошло в городе Патры. Андрея распяли на Х-образном кресте, который с тех пор зовется Андреевским крестом.

"Фома"