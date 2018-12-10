У Трапезному храмі Києво-Печерської лаври відбудеться Всеукраїнський фестиваль колядок

У період Різдвяних свят, 11 січня, відбудеться щорічний VIII Всеукраїнський фестиваль колядок і щедрівок «Різдвяні передзвони».

Урочистий захід проходитиме у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських Києво-Печерської лаври, повідомляється на сайті обителі.

У фестивалі візьмуть участь: вокальний ансамбль Київського інституту музики ім. Р. Глієра, народна хорова капела «Дзвіночок» Київського Палацу дітей та юнацтва, народний академічний жіночий хор ім. Світлани Фоміних Миколаївського коледжу культури і мистецтв, вокальний ансамбль «PERFECTUM», хор храму ікони Божої Матері «Живоносне Джерело», народний художній колектив дитячий фольклорний ансамбль «Яворина» школи мистецтв імені Н. Леонтовича Києва, академічна хорова капела Українського радіо.

Фестиваль пройде з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія та під патронатом намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, за ініціативою керівника інформаційного відділу архімандрита Іларіона.

Під час концерту можна зробити пожертву на лікування дітей з онкологічним діагнозом.

Початок концерту 11 січня о 17.00, вхід вільний.