Предстоятель УПЦ розповів, чому людина, яка не знає Бога, подібна сліпому

Важливо, щоб у Церкві зберігалися чистота Православної віри і чистота розуміння про Бога. Якщо цього не буде, то не буде й шансу на виправлення і покаяння.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій під час проповіді у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерської лаври, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Як підкреслив Предстоятель УПЦ, напрочуд важливо людям «зберігати чистоту своєї віри, чистоту пізнань про Бога», а взірцем для нас є саме Іісус Христос.

«Він дав нам приклад того, якими ми маємо бути, Він дав нам можливість пізнати Бога… Господь заснував Церкву, і у Святій Православній Церкві зберігаються правильні поняття про Бога і чистоту Святої Православної віри», — зазначив Владика.

За словами Блаженнішого владики, ми щасливі саме від того, що є членами Святої Соборної і Апостольської Церкви, «Яка береже чистоту віри і поняття про Бога», і саме від того, що «прагнемо жити за волею Божою». А ті люди, які не живуть із Богом і вважають себе щасливими, як додав Предстоятель, «просто не знають, що таке щастя».

«Як сліпий, которий народився сліпим і вже змирився з тим,.. не є таким щасливим, як той, хто бачить сонце і світло. Він просто не знає, яке воно є. Як хворий, який народився хворим і вже змирився зі своєю хворобою, не знає, що таке здоров’я, що це набагато приємніше для людини. Так і та людина, яка не знає Бога, — вона не знає, що таке справжнє щастя, яке супроводжує на землі і у Вічності», — пояснив Владика.

Митрополит Онуфрій також нагадав, що в кожної людини завжди є шанс, у будь-який момент життя, виправитися і покаятися — і знову повернутися до Бога. «Настільки важливо, щоб в Церкві зберігалася чистота віри і чистота розуміння про Бога… Якщо цього вчення не буде, то не буде й шансу, і людина захоче стати кращою, але зробити цього не зможе. Тому ми, дорогі брати і сестри, повинні берегти чистоту Святої Православної віри», — резюмував Його Блаженство.