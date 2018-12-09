Митрополит Онуфрій розповів, що змушує людину приймати неправильні рішення
Неправильні поняття про Бога не дають людині можливості пізнавати Бога, Який завжди поруч із нами.
Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій за богослужінням у день річниці архієрейської хіротонії, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Пояснюючи вірним деталі євангельського оповідання, яке читалось за Літургією, Блаженніший Владика звернув увагу на поведінку начальника синагоги. Цей начальник побачив чудо зцілення невиліковно хворої – побачив, що звершилося те, що тільки Бог може зробити, але, замість того, щоб зрадіти, подякувати Спасителеві, він обурився і почав ображати і Спасителя, і людей.
“Чому він так себе вів?”, – запитав Предстоятель і пояснив: “Тому, що він не мав правильного поняття про Бога. У іудеїв зберігалось вчення про Месію, але вчення було спотвореним людськими бажаннями, людськими домислами: іудеї чекали Месію, який в славі прийде, який всі народи покорить іудеям, а їх поставить над всіма царями”.
Саме тому, за словами Архіпастиря, коли Спаситель сказав, що Його Царство не від цього світу, то іудеї возненавиділи Його і розіп’яли. “Начальник синагоги мав таку неправильну віру і тому він не впізнав Бога, він не зрозумів, Хто перед ним стоїть, і від цього незнання почав неправильно себе поводити перед Богом і навіть ображати Його”.
Правильне розуміння волі Божої дуже важливе, підкреслив Блаженніший Владика, оскільки допомагає пізнавати Господа, “Який завжди поруч з нами, Який часто відвідує нас особливими милостями, щедротами, благодаттю”.
Предстоятель також наголосив, що пізнаючи промисл Божий, людина стає вдячною Йому: “Тоді вона стає красивою, величною, світлою, благородною”. Натомість, за словами Митрополита Онуфрія, “коли людина не має правильних понять про Бога, тоді вона стає хулителем Бога”.