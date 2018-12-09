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В Ізюмській єпархії УПЦ перебувають мощі святих Кипріана та Іустинії

14:15, 09 грудня 2018
Православ`я
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В Ізюмській єпархії УПЦ перебувають мощі святих / izum.church.ua

Митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей 8 грудня звершив всенічне бдіння у Вознесенському кафедральному соборі м. Ізюма. Перед початком богослужіння правлячий архієрей і духовенство собору звершили славлення біля образу Божої Матері «Всецариця» і мощами священномученика Кипріана та мучениці Іустинії, після чого святині відбули в Борисо-Глібський жіночий монастир, і після обителі відвідають парафії єпархії, повідомляє прес-служба Ізюмської єпархії УПЦ.

По закінченню богослужіння ключар собору протоієрей Сергій Притоцький виголосив проповідь.

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