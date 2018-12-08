У Святогірській лаврі проведуть XIII Сібільовські читання

У Святогірську 13-14 грудня відбудеться щорічна наукова конференція «Сібільовські читання», присвячена результатам археологічних, історичних досліджень року, що минає.

XIII наукова конференція «Сібільовські читання» пройде в актовому залі Свято-Успенської Святогірської лаври, яка є її організатором спільно з комунальною установою «Державний історико-архітектурний заповідник у м. Святогірськ». Про це повідомляється на сайті обителі.

Відповідно до програми конференції, перед її початком учасники та гості ознайомляться з новітніми виданнями організаторів конференції та деяких її постійних учасників.Цього року представляються сім видань–2018.

Усього на конференцію заявлено 25 доповідей. Більшість із них опубліковані у збірнику наукових статей «Святогірський альманах 2018». Доповідачі представляють різні наукові установи, вузи, музеї, місцеві організації краєзнавців України.

У рамках заходів другого дня конференції у виставковій залі корпусу № 20 Святогірського історико-архітектурного заповідника пройде презентація виставки «Вікно в минуле. Матеріальна та духовна культура населення Святогірського історичного ареалу XIX — початку XX ст.». Культурну програму складе екскурсія пам'ятниками та музейними експозиціями, розташованими на території Святогорської лаври та заповідника.