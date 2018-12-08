Митрополит Онуфрій повернув лист Патріарха Варфоломія назад у Стамбул

Лист Патріарха Варфоломія Митрополит Онуфрій поклав назад у конверт і відправив у Стамбул за адресою відправника.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Нещодавно текст листа від Патріарха Варфоломія потрапив в інформаційний простір.

Предстоятель УПЦ, ознайомившись зі змістом цього листа, поклав його до конверта та відправив поштою адресату назад, тобто у Стамбул.

Дізнавшись про це, цілий ряд єпископів, отримавши запрошення для участі у об’єднавчому соборі від Патріарха Варфоломія, вчинили так само, відправивши свої запрошення у Стамбул на Фанар.

Свою позицію щодо майбутнього об’єднавчого собору висловив Священний Синод Української Православної Церкви 7 грудня. Згідно з Рішенням Синоду, "Константинопольський Патріарх не має жодного канонічного права скликати будь-яке зібрання в Україні, як не має права викликати на такі зібрання архієреїв Української Православної Церкви".