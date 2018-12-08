У Швейцарії відкрилася фотовиставка, присвячена сторіччю смерті Царської сім'ї

Прихід Австрійсько-Швейцарської єпархії Сербської Церкви підготував заходи, приурочені до 100-річчя кончини царствених страстотерпців.

У Швейцарії відкрилася православна фотовиставка, присвячена сторіччю смерті Царської сім'ї. Про це повідомляє "Православие.ru".

Експозиція під назвою «Романови: царське служіння», що представляє фотоматеріали з архівів родини Миколи II, проходить у храмі Святої Трійці в Цюріху, який знаходиться в юрисдикції Австрійсько-Швейцарської єпархії Сербської Церкви. Парафіяни та клірики храму ініціювали цей захід, приурочивши його до скорботної дати століття мученицької кончини Царської сім'ї.

Урочисте відкриття виставки почалося з читання акафісту перед іконою Божої Матері «Троєручиця». У рамках заходу відбулися відкриті лекції, присвячені історії Церкви в ХХ столітті, а також російсько-сербським зв'язкам.