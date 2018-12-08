До Бердичева прибуває ікона Богородиці «Взискання загиблих»

У Бердичівське благочиння УПЦ прибуває чудотворна ікона Пресвятої Богородиці «Взискання загиблих».

Про це повідомляє сайт Свято-Миколаївського собору УПЦ.

З 8 по 23 грудня в храмах Бердичівського благочиння віруючі зможуть помолитися перед чудотворним образом, привезеним із Запоріжжя. Святиню доставлять у Свято-Миколаївський собор, Свято-Георгіївський та Свято-Троїцький храми, храм на честь ікони Божої Матері «Цілителька», а також на інші парафії Бердичівського благочиння.

Список з ікони «Взискання загиблих» зробив у 1904 році на Святій Горі Афон ігумен Іоаким, що підтверджується написом на звороті ікони. До образу «Взискання загиблих» звертаються наречені з проханням про щасливий шлюб, про зцілення від недуг, а також перед іконою моляться про повернення загублених у лоно Церкви. Зберігається чудотворний образ у Запоріжжі, у церкві Святителя Миколая.