Митрополит Онуфрій розповів, як стати щасливим

В ефірі телеканалу «Інтер» вийшов сьомий випуск щотижневої програми «Слово Предстоятеля», у якій Блаженніший Митрополит Онуфрій звертається з духовною настановою до глядачів.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на телеканал «Інтер».

Предостоятель розповів про зміст Євангельської історії про зцілення Спасителем скорченої жінки (Лк. 13: 10-21) та нагадав про те, «наскільки важливо для людини мати правильне поняття про Бога, тому що саме це оберігає нас від таких вчинків, які ображають Бога», і робить нас по-справжньому щасливими.

За словами Блаженнішого владики, всі людські тілесні хвороби мають різне походження. «Людина може захворіти від неправильного користування своїм тілом, — назвав причину хвороби Архіпастир. — Але є ще одна причина: коли Бог попускає хворобу людині для спасіння. Та за будь-якої причини нашої хвороби ми повинні звертатися до Бога і просити в молитвах, щоб Бог нас зцілив».

Блаженніший Митрополит Онуфрій підкреслив, що коли в людини є правильне поняття про Бога, про чистоту віри, то навіть коли вона оступиться, зможе покаятися і миттєво оговтатися. «Тоді я повертаюся до Бога, примиряюся з Богом, як блудний син, і стаю щасливим і благословенним Богом», — додав Владика.

Предстоятель також зауважив, що скорчена жінка була «духовно зв’язаною сатаною», і, за його словами, «таких людей сьогодні дуже багато».

Як зазначив Його Блаженство, ми маємо замислитися над тим, якою людиною є кожен із нас. Ми належимо до тих, хто піклується тільки про земне, розкішне життя, високі посади, а тому — «згорблені лестощами сатани до землі», чи до тих, хто прагнуть до Бога і за все Йому вдячні, а тому — «вільні від пут лестощів». «Тільки та людина, яка вільна від пут лестощів, має у собі мир Божий і має реальне життя, яке не тільки охоплює землю, а продовжується у Вічності, та є щасливою в істинному сенсі цього слова», — резюмував Митрополит Онуфрій.