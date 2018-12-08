На Херсонщині розпочав роботу конкурс дитячої творчості «Острів Різдва»

ХІІ відкритий міський фестиваль дитячої творчості "Острів Різдва" почав свою роботу.

У першому етапі проходять відбір творчі колективи на відповідність тематиці фестивалю, так з 4 по 6 грудня пройшли огляди серед навчальних закладів трьох районів міста, повідомляє "Православна Херсонщина".

Діти показали свою підготовку до фестивалю, кращі - відібрані у півфінал, який відбудеться 20-го січня. 11 грудня в залі 1-ї школи мистецтв Херсона пройде перегляд колективів управління культури Херсонської міської ради.

Цього року особливе значення приділяється розкриттю херсонського різдвяного колориту.

Перегляд серед недільних шкіл Херсонської єпархії УПЦ, які беруть участь у заході відбудеться 20-го січня у приміщенні міського палацу дитячої творчості.