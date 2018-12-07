Вийшли в світ Богослужбові вказівки на 2019 рік

Видавництво Московської Патріархії випустило у світ Богослужбові вказівки на 2019 рік.

Видання входить у число офіційних богослужебно-календарних видань Руської Православної Церкви, повідомляє patriarchia.ru.

Богослужбові вказівки — щорічне керівництво із здійснення богослужінь, складене відповідно до вимог Богослужбового Уставу і враховує різноманіття літургійної практики. Книга надає настоятелям храмів та монастирів великий вибір варіантів служб різних святих.

У Богослужбових вказівках на 2019 рік особлива увага приділяється службам на честь новомучеників та сповідників Руської Церкви, враховані нові святкування, внесені останнім часом у Місяцеслов з благословення Священноначалія, а також наводяться посилання на новоутверджені богослужбові тексти.

На допомогу священнослужителям пропонується покажчик варіантів здійснення служб на період співу Октоїха, а також стаття про богослужіння з великим славослів'ям.