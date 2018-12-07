В УПЦ вважають об'єднавчий собор незаконним - Синод

Священний Синод Української Православної Церкви, засідання якого відбулося сьогодні в Києво-Печерській лаврі наголосив, що об'єднавчий собор, запланований на 15 грудня, є незаконним.

Константинопольський Патріарх Варфоломій не має канонічного права скликати будь-яке зібрання в Україні, про це йдеться у журналі № 41, повідомляє Центр інформації УПЦ.

Учасники Священного Синоду зауважили, що «Константинопольський Патріарх не має жодного канонічного права скликати будь-яке зібрання в Україні і викликати на нього архієреїв Української Православної Церкви».

Об’єднавчий собор в УПЦ вважають незаконним, бо в ньому братимуть участь представники Церков, чинних на території України, але не визнаних світовим Православ’ям

Відповідно до Постанови Собору єпископів, який відбувся в Києво-Печерській лаврі 13 листопада, представникам «єпископату, духовенству, чернецтву і мирянам Української Православної Церкви брати участь у так званому об’єднавчому соборі не благословляється».

Відтак, ніхто з представників Української Православної Церкви не уповноважується представляти Церкву на соборі.

Також «Українська Православна Церква вважатиме будь-які рішення […] об’єднавчого собору недійсними та такими, що не матимуть жодної юридичної та канонічної сили», - йдеться в журналі.